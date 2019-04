Né en 1979 et diplômé de l’IAE de Rennes, Stéphane Johan débute sa carrière en 2001 en tant que contrôleur de gestion au sein de DIAC S.A., puis de RCI Banque S.A.En 2007, il est nommé responsable du contrôle de gestion de RCI Financial Services au Royaume-Uni, puis chef de projet international, en 2010, et contribue alors au lancement des activités du groupe en Turquie et en Inde.En 2013, Stéphane Johan rejoint RCI Bank and Services Italia en tant que directeur administratif et financier. En 2016, il est nommé directeur du contrôle de la performance du groupe RCI Bank and Services.À compter d’aujourd'hui, 1er avril 2019, Stéphane Johan est nommé directeur de la comptabilité et du contrôle de la performance et devient membre du comité exécutif du groupe RCI Bank and Services.