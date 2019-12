« Nous ne ferons pas de « fausses » immatriculations sur les dernières semaines de l'année 2019 »

L'argus. Chute de 19,9 % en septembre, de 28,5 % en octobre et de 38,2% en novembre : comment expliquez-vous ces résultats sur ces deux mois, alors que Suzuki affiche + 14 % sur dix mois ?Stéphane Magnin. Avec le réseau, nous sommes confrontés à des problèmes d’approvisionnement. La demande est plus forte que l’offre et nous avons du mal à augmenter la production. Au 1er septembre 2019 est entrée en vigueur la norme sur l’évaporation, que beaucoup de constructeurs avaient intégrée en même temps que la réglementation WLTP, ce que nous n’avions pas fait. Deux options s’offraient à nous : soit réduire nos productions dès le printemps et subir un manque de produits en fin d’année, soit continuer de commander des voitures, à condition d’immatriculer fortement jusqu’à fin août. En accord avec le réseau, nous avons opté pour cette deuxième voie. C’est la raison pour laquellesur nos 5 400 immatriculations, ce qui n’est pas habituel. Cela explique ces baisses sur les derniers mois, mais nous allons retrouver un rythme normal, à savoir entre 2 000 et 2 500 voitures par mois L'argus. La barre des 30 000 unités, visées en début d’année, sera-t-elle atteinte ?SM. A l’atterrissage, nous devrions être autour des 30 000 VP-VUL . C’est un cap important pour le réseau, mais, chez Suzuki, nous ne sommes pas non plus obsédés par les immatriculations. Nous n’en ferons pas de « fausses » sur les dernières semaines pour aller chercher cet objectif. Actuellement,. Nous avons beaucoup de commandes sur Swift et Ignis et espérons que les bateaux arriveront avant la fin de l’année.L'argus. Quel regard portez-vous sur cet exercice 2019 ?SM. Pour Suzuki, il s’agit d’un très bon cru, puisque nous allons réaliser notre deuxième meilleur exercice en France [après 2007 avec 32 000 immatriculations VP-VU]. La demande est forte, l’électrification de notre gamme commence à porter ses fruits, notamment sur les modèles Swift et Ignis. Concernant le Jimny , lancé en début d’année, la production n’a pas suivi pour l’Europe. C’est frustrant. Nous allons finir l’année entre 1 200 et 1 300 unités, alors que la demande est double. Nous sommes surL'argus. Entre les nouvelles grilles du malus et les objectifs en termes de CO2, comment appréhendez-vous 2020 ?SM. Ce sera l’année de l’électrification chez Suzuki, car dès le mois de janvier, nos SUV Vitara et S-Cross seront mild hybrides 48 V. Les émissions de COseront mécaniquement réduites et cette nouvelle grille devrait avoir, de fait, un faible impact chez nous. Nous avons un avantage et un inconvénient chez Suzuki : nous sommes frugaux en CO2, mais nous sommes surtaxés, car nos voitures sont légères. Par conséquent, notre objectif est de, le pari n’est pas encore gagné [114,2 g en 2018]. Une Swift sur deux et une Ignis sur trois sont vendues avec un moteur hybride. Nous aurons d’autres formes d’hybridation dans les années à venir. Un partenariat technologique a été conclu récemment avec Toyota, qui aboutira à l’arrivée de deux nouveaux modèles dans la gamme fin 2020, sur une base de Rav4 et de Corolla . A l’inverse, les Baleno et Celerio vont tirer leur révérence au premier semestre de 2020. La première va rester concentrée sur l’Inde, tandis que la seconde est positionnée sur un segment qui ne fonctionne pas forcément en dehors de France. Nous allons perdre un volume d’environ 3 500 unités.L'argus. Sur le plan industriel, des solutions sont-elles envisageables pour remédier à ces problèmes de délais ?SM. Nous avons une usine en Hongrie, qui est spécialisée dans la fabrication du Vitara et du S-Cross pour le monde entier. Elle fabrique. Pour des raisons autant industrielles que logistiques, nous ne rencontrons pas de problèmes de délais sur ces modèles. Nous les avons à disposition un mois après leur fabrication. Un véhicule produit actuellement au Japon arrivera en France en février ou en mars de l’année prochaine. La capacité de cette usine peut éventuellement encore augmenter, mais il n’est pas prévu d’y ajouter une troisième ligne, par exemple pour la Swift.L'argus. Comment le réseau doit-il s’adapter à cette situation ?SM. Si on revient un an et demi en arrière, la filiale disposait d’un stock tampon dans lequel les concessionnaires venaient piocher (de 3 500 à 6 000 unités). Aujourd’hui, la demande est tellement plus forte que les arrivages que ce stock tampon est quasi-inexistant, moins de 1 000 voitures sur parc. Par conséquent, nous demandons aux concessionnaires d’anticiper leurs commandes, car toutes les voitures qui arrivent sont déjà contremarquées. Nous devons aussi changer nos systèmes informatiques pour leur apporter de meilleures informations et leur donner un délai le plus précis possible. Nous favorisons également les échanges entre concessions. Dans 90 % des cas, ça se passe bien.L'argus. L’activité VN reste de loin le principal contributeur de la rentabilité d’un point de vente Suzuki. Ne gagneriez-vous pas à développer d’autres business ?SM. Les choses commencent à évoluer, car. A partir de 2020, nous allons commencer à en percevoir les effets sur notre activité après-vente, dont la contribution sera plus importante. Nous avons également beaucoup développé les financements en LOA ballon avec intégration de la maintenance, qui représente deux dossiers sur trois chez Suzuki Finance. Cela apporte des marges contributives de plus en plus fortes sur les activités pièces et après-vente . Quant à l’activité occasion, il faudrait commencer par créer du VO. Or nous n’avons pas la capacité ni la volonté de développer une offre via la location de courte durée, canal sur lequel nous sommes inexistants, et de changer de système. Nous conservons des valeurs résiduelles élevées, mais d’un autre côté, nous manquons de produits pour alimenter le réseau.L'argus. La rentabilité de votre réseau s’élevait à 1,7 % en 2018. A quel niveau se situe-t-elle actuellement ?SM. Environ 70 % du réseau Suzuki nous remontent désormais les chiffres correctement. Nous sommes actuellement entre. Nous n’avons pas déploré de dépôts de bilan cette année, le réseau se porte très bien. Nous avons peu de turnover et nous ne rencontrons pas de soucis majeurs pour trouver des candidats. Le réseau est actif et très fidèle. Par le passé, il a connu de mauvais moments avec la marque, il en passe de meilleurs aujourd’hui.