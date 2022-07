En marge du Salon automobile de Lyon, lors duquel la marque Suzuki était représentée par les groupes Richard Drevet Automobiles (Villeurbanne, Tassin-la-Demi-Lune, Villefranche-sur-Saône) et Vulcain (Vénissieux), Stéphane Magnin a dressé un bilan du premier trimestre 2022 et un état des lieux des approvisionnements de voitures dans le réseau*.

Le Salon auto de Lyon a ouvert ses portes au sortir d’un premier trimestre morose pour le marché automobile. Quel regard portez-vous sur les performances de Suzuki ?

Les gagnants sont ceux qui ont des voitures à vendre, par conséquent commenter le marché des immatriculations n’a pas vraiment de sens. Au niveau du portefeuille de commandes, nous avons enregistré 7 144 unités depuis le 1er janvier, soit une baisse de 2 % par rapport au premier trimestre de 2021, ce qui constitue plutôt une bonne performance dans le contexte actuel. Notre portefeuille clients à livrer se situe autour de 5 900 voitures, soit l’équivalent d’un trimestre d’activité pour nous. Par ailleurs, nous avons à peine 2 000 voitures en stock en concessions en ce début d’année, contre 6 000 l’an passé à la même période. Nous annonçons 5 à 6 mois de délais. Nous allons essayer de conclure le premier semestre autour de 10 000 à 11 000 immatriculations. Nous espérons bénéficier d’une meilleure production à partir du second semestre, ce qui nous permettrait de conclure l’année entre 23 000 et 24 000 unités.

Quelles sont actuellement les principales causes ?



La production des voitures qui nous vient du Japon, en particulier la Swift, qui pèse 42 % de nos ventes, et l’Ignis, qui est notre modèle qui souffre le plus. L’allongement des délais résulte toujours de la pénurie de semi-conducteurs ainsi que des boitiers ECU (calculateur moteur), depuis trois mois. Nous rencontrons moins de difficultés sur les Vitara et S-Cross, qui sont fabriqués en Hongrie, même si la situation se tend un peu également.

« Nous pilotons la politique commerciale au trimestre »

Comment accompagnez-vous les concessionnaires dans ce contexte ?

Les distributeurs ont signé un objectif à 24 500 unités sur l’exercice 2022 mais en réalité nous pilotons et adaptons la politique commerciale au trimestre. Par exemple, pour le deuxième trimestre, l’objectif n’est plus que de 4 500 factures pour les concessionnaires, contre 6 000 initialement.

Quelle a été la rentabilité du réseau en 2021 ?



La rentabilité moyenne du réseau Suzuki se situe à 1,7 % sur l’exercice 2021, contre 1,9 % en 2019 et 1,1 % en 2020. Le réseau reste donc rentable, avec une moyenne de 180 véhicules vendus par concessionnaire. Il faut savoir que nos distributeurs situés en région Rhône-Alpes réalisent des performances bien supérieures en volume et en part de marché, celles-ci s’élevant autour de 4% en Savoie, par exemple.



Quelle est votre position au sujet des « nouveaux contrats de distribution » ?



Ce n’est pas vraiment un sujet chez Suzuki. Nous allons déjà étudier le nouveau règlement européen, qui devrait être publié en juillet 2022. Le contrat actuel nous convient plutôt bien et nous nous dirigeons vers un non-changement ou une légère adaptation du règlement. Pour Suzuki monde, le réseau de distribution est très important, et ce quelle que soit sa forme. Nous n’avons jamais exigé de nos concessionnaires de surinvestir dans les structures. Nous avons demandé des investissements adaptés à nos volumes.



*Stéphane Magnin s’est exprimé face à plusieurs journalistes de la presse professionnelle automobile