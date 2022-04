Vu de France, on a l’impression que Land Rover est née deux fois. En 1970, avec le Range Rover, premier 4 x 4 chic et routier, puis en 2011, quand l’Evoque a fait changer Land Rover de dimension : 2 750 ventes en France en 2010, 10 350 en 2016. Comment la marque a-t-elle vécu cette révolution ?

En effet, le nom Land Rover a longtemps fait penser en France au Range Rover. Ailleurs, le regard est différent. L’histoire de Land Rover a commencé en 1948 avec le Defender, qui a planté le pilier central de la marque, c’est-à-dire les capacités 4 x 4. Et le Land Rover le plus vendu au monde en 2018 n’est pas l’Evoque, mais le Discovery Sport.



Certes, mais Land Rover passait pour traditionnaliste (4 x 4 carrés et de haut de gamme). L’Evoque n’a-t-il pas cassé le moule ?

Le segment des SUV compacts explosait. Gerry McGovern, directeur du design, a compris que Land Rover devait sortir de la niche des grands 4 x 4. Avec l’Evoque, Land Rover s’adressait à tout le public haut de gamme, pas seulement aux fidèles du 4 x 4. Les premières années, 90% des clients Evoque en France n’étaient jamais entrés auparavant dans une concession Land Rover ! L’Evoque a libéré la créativité des designers et des ingénieurs : toutes les qualités d’une Land Rover, avec en plus un design audacieux.



Il n’y a pas eu de débat interne chez Land Rover au moment de lancer l’Evoque ?

Si, bien sûr. Le public a décidé pour nous. Son enthousiasme face au concept LRX, au salon de Detroit 2008, puis à celui de Genève, a balayé les réticences. Les gens étaient prêts à accueillir un Range Rover compact. Fin du débat.

Pouvez-vous définir l’Evoque en un mot ?

Oui : unique. En 2011, il était pionnier, c’était le premier SUV compact de haut de gamme, car le Freelander était plus grand (4,50 m). L’Evoque, avec 4,37 m, est pratique à utiliser en ville. Ses proportions sont elles aussi uniques : il est compact, mais très large (1,90 m), a un toit en fuite, ce qui lui confère une forte présence sur la route. C’est une des forces de Land Rover, jamais nous n’essayons de copier. Nos modèles se reconnaissent au premier coup d’oeil.

La gamme compte six SUV dans la fourchette de 4,37 à 4,99 m, un tous les 10 cm. Le client ne risque-t-il pas de s’y perdre ?

Telle est notre histoire. Land Rover est une marque chapeau, trois marques sous un même nom, avec les capacités 4 x 4 comme point commun : Defender, destiné au tout-terrain, Discovery, pour les familles avec un vaste espace habitable, Range Rover enfin, pour le luxe et la sophistication. L’Evoque est le petit rebelle du clan Range Rover. Dans nos concessions, le client n’hésite pas, même s’il veut un SUV, il tourne à gauche vers Jaguar ou à droite vers Land Rover. Et dans ce hall-là, il va vers les Discovery ou les Range Rover.



Vous pourriez vous étendre vers le bas, comme Jeep avec le Renegade. Un SUV urbain Land Rover, c’est pour bientôt ?

Nous étudions cette option pour le futur. Nos projets immédiats portent davantage sur des dérivés de la nouvelle plateforme de l’Evoque n° 2. Jaguar Land Rover a connu une très forte croissance ces dernières années. Avec cette conséquence que nous n’avons pas actuellement les capacités industrielles de produire un petit SUV.



L’Evoque n° 1 détient tous les records de Land Rover en France : 5 602 immatriculations en 2016, 71 % des ventes de la marque en 2014. Vous n’êtes pas un peu nerveux au moment de remplacer un modèle qui pèse tant... ?

Non. L’Evoque est toujours unique en 2019. Nul ne l’a imité. Nous gardons donc le même design, le même concept, soit un SUV premium vraiment compact et large. Mais sauf les dimensions et le style, tout est nouveau. Nous avons investi plus d’un milliard d’euros dans sa nouvelle plateforme, conçue pour recevoir une version hybride rechargeable, qui viendra début 2020. Et nous avons amélioré la tenue de route, le confort, la qualité perçu. L’Evoque II a le même niveau de finition que le Velar.



Quel est votre objectif de ventes ?

À ses débuts, l’Evoque I était le seul SUV compact premium. L’Evoque II a six concurrents, il lui sera difficile d’atteindre les mêmes sommets. Mais nous visons entre 10 et 12% du segment des SUV compacts premiums quand il aura reçu sa version hybride rechargeable*.

Avec un Evoque en fin de parcours, les ventes VP de Land Rover ont baissé en France en 2017 (9 079 immatriculations, puis en 2018 (– 25 %, 6 803 unités). Où avez-vous placé la barre cette année ?

Le groupe a beaucoup investi ces dernières années sur Jaguar, qui a connu en France son record en 2018, avec 4 580 ventes (+ 29%). Les menaces sur le diesel ont contrarié les ventes de grands véhicules. Mais nous venons d’introduire des motorisations hybrides, légères ou rechargeables, sur tous nos modèles. Les hybrides rechargeables représentent 50% des commandes de Ranger Rover en France, 75% de celles de Range Rover Sport. Nous pouvons maintenant les livrer sans délai. Dès lors, avec l’élan donné par l’Evoque II, nous pensons revenir en 2019 à notre niveau de 2017.



L’Evoque I débutait à 37 030 € TTC en diesel 150 ch 4 x 2. L’Evoque II à même moteur est à 39 350 €. Ne craignez-vous pas que cette augmentation soit mal vécue par le client ?

Le nouvel Evoque bénéficie d’une hybridation légère. La batterie 48 V qui soulage ses moteurs thermiques réduit la consommation et le malus, mais coûte de l’argent. Sauf que la valeur résiduelle de l’Evoque a augmenté de 5 points. Nous pouvons ainsi proposer l’Evoque II au même loyer mensuel que son aîné, alors qu’il est mieux équipé et qu’il s’est amélioré.



La réglementation impose en 2020, sous peine de sanctions, 95 g de CO2/km pour l’ensemble d’une gamme. Garderez-vous des Land Rover 100 % thermiques ?

Je crois en la pluralité de l’offre, thermique, électrique, hybride, d’autant que l’hybridation légère allège la consommation des modèles thermiques. Nous avons été la première marque premium à proposer des versions hybrides rechargeables, nous venons de lancer, avec l’Evoque, l’hybridation légère. Fin 2020, toutes les Jaguar et Land Rover seront électrifiées. Nous sommes bien placés pour relever le défi de la réduction de CO2.



La lignée du Defender n’avait jamais été interrompue depuis 1948. Il a disparu en 2016. À quand son successeur ?

Je l’ai vu, vous le verrez bientôt : présentation fin 2019, lancement début 2020. Il est magnifique, l’impact sera le même que pour l’Evoque. Pensez à la Mini n° 2 : réincarnation de la première Mini, avec ce qu’on aimait tant, et d’immenses progrès sur ce qu’on aimait moins.