Lexus à 99,9% hybride en France

Toyota Espagne enregistrera des résultats "exceptionnels" a fait savoir son dirigeant Miguel Carsi. Ce sont environ 79 500 Toyota et 10 000 Lexus qui seront commercialisées du côté de Madrid cette année, soit +7,5% pour Toyota et +39,7% pour la marque premium.La filiale espagnole est évidemment ravie d'un tel niveau de ventes, (25 450 exemplaires de plus par rapport à 2009, soit +47%) et compte déjà faire encore mieux en 2020. L'objectif est en effet de diffuser 85 000 Toyota dans le pays, grâce, toujours selon M. Carsi, au nouveau moteur de 180 ch disponible sur le C-HR et à l'arrivée d'une nouvelle Yaris L'histoire est à peu près la même en France. A la fin octobre 2019, Toyota et Lexus avaient vendu 103 425 autos,sans grande difficulté.Si les autres grands marchés européens ne devraient pas occasionner de records pour Toyota, la direction de la marque a fait savoir depuis le Japon que "les résultats ont augmenté en Europe en raison des bonnes ventes d'hybrides comme le nouveau Rav 4, la Corolla Sport et la Corolla Touring". Toyota vend en effet de plus en plus de véhicules dotés d'un moteur thermique couplé à un moteur électrique. Entre janvier et septembre 2019, 99,9% des Lexus distribuées en France étaient des hybrides. L'affaire n'est pas la même pour ce qui concerne la marque Toyota. Sur les 75 717 Toyota cédées en neuf mois, 47 147 disposaient d'une motorisation hybride,Certains modèles revendiquent une proportion d'hybrides proche des 100%. Le C-HR d'abord (98,5% des ventes), le Rav 4 ensuite (99,9%)... Certains modèles, comme la Yaris, affichent toutefois un taux de motorisations hybrides de 47,5%.Cette diffusion de masse des moteurs hybrides a une autre conséquence heureuse pour Toyota.. A cette date, les émissions moyennes de la gamme ne devront pas dépasser 95g de CO2/km par véhicule.