La crise du Covid-19 a déjà causé de gros dégâts et son impact sur le secteur automobile, notamment sa transformation, va se faire ressentir durablement, si l’on en croit les analyses de plusieurs cabinets internationaux. Selon Alix Partners, l'ensemble des acteurs de l’automobile vont au-devant « de graves problèmes de revenus et de coûts, qui imposent des choix cornéliens en matière d'allocation de capitaux ». Des capitaux qui ont été massivement orientés ces dernières années dans l’électrification des véhicules, alors même que les marchés mondiaux, la Chine en tête, étaient déjà déclinants.

« L'industrie automobile pourrait faire face à une baisse des volumes allant jusqu’à 44 millions d'unités sur la période 2020-2023 (par rapport aux niveaux de 2019). Soit l’équivalent de 1,3 billion de dollars de chiffre d’affaires et 220 milliards de dollars de bénéfices, avance le cabinet. La grande différence avec la crise financière est que les constructeurs et leurs fournisseurs devront faire face à une chute des ventes alors qu’ils sont déjà dans une situation délicate : rien que depuis le début du mois de mars, ils se sont endettés à hauteur de 72 milliards de dollars. »

Alix Partners se base sur son étude « Global Automotive Outlook : Mastering Uncertainty », fondée notamment sur l’analyse des bilans de plus de 300 constructeurs et fournisseurs mondiaux.

Des sous-traitants autos en situation instable, voire en difficulté

« Les entreprises représentant la moitié du chiffre d’affaires mondial de l’industrie étaient soit considérées en "situation instable" (catégorie "stressed", représentant 43 % du total), soit classées "en difficulté" (catégorie "distressed", 7 %). Le rendement des capitaux investis – une mesure importante de l’efficacité et de la rentabilité des capitaux investis – a baissé de 47 % en moyenne pour les constructeurs automobiles mondiaux entre 2015 et 2019 et de 36 % pour les sous-traitants. »

En prenant en compte le ratio dette/capitaux propres, les besoins en fonds de roulement et le rendement du capital investi (ROCE), le cabinet international informe que

L'étude révèle par ailleurs que depuis 2015 et jusqu’au premier trimestre de cette année, l'endettement des fournisseurs a augmenté de 33 %, tandis que l'endettement total des constructeurs automobiles a augmenté de 36 % au cours de la même période. « Et c’est sans compter les 72,1 milliards de dollars de dettes supplémentaires – dont 52,4 milliards de dollars de nouvelles lignes de crédit – que les cinquante plus grands constructeurs et fournisseurs mondiaux viennent de contracter (de début mars jusqu'au 22 mai). Soit une hausse de 23 % par rapport à leur dette collective cumulée de 318 milliards de dollars fin 2019 », soulève Alix Partners.

Des investissements reportés dans l’électrique…

Malgré des plans de soutien à l’automobile (France, Allemagne, Royaume-Uni) qui font la part belle aux véhicules électrifiés, le groupe considère que l'investissement de 234 milliards de dollars dans la mobilité électrique annoncé pour la période 2020 à 2024 semble peu probable, « car les ventes diminuent massivement et les liquidités sont rares » : «Les équipementiers, en particulier, retarderont les investissements, parce que les faibles volumes par modèle pèsent sur la rentabilité. Cependant, comme les sanctions gouvernementales sur le CO 2 entreront en vigueur à moyen terme, la crise ne peut que retarder l’évolution électrique, et non l'arrêter.» Selon les estimations d’Alix Partners, la part des voitures électriques sur le marché mondial devrait passer de 3% en 2019 à 25 % en 2030.

…et abandonnés dans le véhicule autonome ?

Le cabinet juge également que la réduction du nombre de modèles et l’élargissement des plateformes, mais aussi les fusions-acquisitions et les coopérations accrues conduiront à des fermetures d’usines. « Nous en avons dénombré 24 dans le monde l’an dernier, souligne Georgéric Legros, directeur et expert de l’industrie automobile chez Alix Partners France. En revanche, une part substantielle des 79 milliards de dollars d’investissements annoncés dans les véhicules autonomes prévus sur la période 2020-2025 ne devrait pas se concrétiser. » L’an dernier, environ 40 % (en valeur, soit 13 milliards de dollars) des fusions-acquisitions dans le secteur automobile concernaient ce qu'Alix Partners appelle le domaine "CASE" (connected, autonomous, shared-mobility, electric-electrified). Le nombre de partenariats dans ce domaine a bondi d’un tiers, à 560, contre 423 en 2018.

Le marché mondial va perdre 20 millions de véhicules

Le cabinet international estime que les ventes des constructeurs automobiles mondiaux devraient baisser de 20 millions d'exemplaires en 2020, soit l’équivalent du marché européen pré-crise, pour approcher les 70 millions. Les constructeurs européens ne devraient pas revenir au pic de 2019 avant 2025. Alix Partners table sur un marché chinois autour de 22,5 millions de véhicules vendus en 2020 et une croissance lente et constante prévue jusqu'en 2025 (+ 4,2 % sur la période 2020-2025).

D’ailleurs, les ventes d’automobiles en Chine ont enregistré une hausse de 1,9 % en mai (1,6 million de voitures particulières), la première depuis le début de la pandémie.



Chute des ventes de voitures de 32% à 35% en France

Le rebond devrait être moins marqué aux États-Unis, où le volume pourrait atteindre 13,6 millions cette année. En Europe, les immatriculations de voitures neuves ne devraient pas dépasser les 14,1 millions d’unités. En France, le cabinet entrevoit une chute du marché automobile de 32 à 35 %.