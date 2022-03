Partenariat avec Toyota

À 91 ans, Osamu Suzuki a décidé de quitter, au mois de juin, ses fonctions de président du conseil d’administration du constructeur japonais après 63 ans passés au sein de l’entreprise, dont 43 ans en tant que patron. Né Matsuda, il a adopté le patronyme de sa femme Shoko Suzuki, petite-fille du fondateur. Décrit comme charismatique et réputé pour son franc-parler et son humour,Il prépare toutefois sa succession depuis 2015, date à laquelle son fils Toshihiro est devenu P-DG exécutif, tandis qu’il avait abandonné ses autres fonctions, sauf celle de président du conseil d’administration, en 2016.À LIRE. Les mille et une vies de Suzuki Sous la présidence d’Osamu Suzuki, l’entreprise est entrée avec succès sur le marché des mini-voitures japonaises, aux dimensions et à la puissance fixées par la loi, qui représentent 40 % des ventes de véhicules au pays du Soleil levant. Suzuki est numéro deux sur ce créneau derrière Daihatsu.De même, il a tenté d’établir des alliances stratégiques avec Volkswagen, puis General Motors, qui n’ont finalement pas duré, tandis qu’un partenariat technologique a été noué avec Toyota depuis 2017, se traduisant notamment par des prises de participation croisées en 2019. Signalons enfin que