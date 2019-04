Automobile

Moto

Consacré depuis 2017 aux seuls techniciens du réseau automobile, le Challenge technique après-vente organisé par Suzuki a mis pour la première fois au coude-à-coude ceux du réseau deux roues. La grande finale, qui s’est tenue le 22 mars 2019 à Trappes a réuni 20 techniciens de l’auto et 14 de la moto sur les 150 experts des deux réseaux français qui ont pris part au challenge en 2019.Pour l’automobile, le cas d’école concernait le Jimny et le Vitara et pour la moto, la nouvelle GSX-R1000 et la GSX-R125.« Cinq épreuves ont été élaborées pour ce challenge parmi lesquelles pannes mécaniques et électriques, métrologie, diagnostics et programmations. Chacune se déroulait sur 30 minutes et le jugement s’effectuait sur le résultat mais aussi sur le respect des méthodes préconisées par la marque et sur le respect des consignes de sécurité », indique Suzuki.Pour cette édition, le règlement intégrait une question concernant l’autre univers, les techniciens auto ainsi devant répondre à une question concernant la moto et inversement.1. Tony Cyprien, Socadia (Caen)2. Anthony Chevallier, Garage Mezenge (Alençon)3. Aurélien Querel, Mont Blanc Automobiles Sud (Valence)1. Julien Peretti, Moto Labo (Grenoble)2. Freddy Leveau, AS Motos (Boulogne-sur-Mer)3. Benoît Hodcent, Olby Motos (Chartres)