La location, ce bon filon du commerce automobile. Mais si l’on peut y assouplir quelques règles pour rendre la voiture accessible et attirer d’autres clients, c’est encore mieux. Comme la plupart des constructeurs et des distributeurs qui ont sauté le pas récemment ou il y a un moment déjà, Suzuki a annoncé une nouvelle formule de financement. En test depuis janvier 2022 en France, la Solution Flex a été dévoilée à la mi-avril, à l'occasion du salon automobile de Lyon. Mais le lancement officiel s'est fait à la fin du mois.

Suzuki propose la flexibilité et la liberté à tous ses clients

Cette offre de location avec option d’achat se veut sans engagement, sans apport et sans pénalité de résiliation pour quiconque voudrait louer un véhicule de la marque dans le réseau. Elle est disponible sur tous les modèles neufs ou de démonstration de la gamme hybride et s'applique aussi au 4x4 Jimny proposé en thermique, pour un usage particulier ou mixte. Mais c’est à partir du 7e mois d’abonnement que le client peut décider de restituer son véhicule par anticipation, à tout moment, et ce, sans frais et sans justification, peu importe la durée du contrat initial. Suzuki affirme même qu’aucune pénalité liée à la valeur résiduelle de la voiture restituée en anticipé n’est demandée, prenant lui-même les frais à sa charge.



Cette flexibilité accordée propose « tous les avantages d’une LOA classique : loyers fixes, possibilité d’inclure des assurances et services complémentaires (entretien, garantie ,…) ». Et d’ajouter : « La force de Solution Flex est aussi d’être particulièrement compétitive en termes de tarifs. Les loyers mensuels ne sont que de quelques euros plus élevés que ceux d’une LOA traditionnelle. À titre d’exemple, une Suzuki Swift Hybrid Avantage est proposée à 139 €/mois en Solution Flex contre 119 €/mois en LOA (sur 37 mois avec 10 000 km/an dans les deux cas) ». Le financement de cette formule packagée badgée liberté, développée en partenariat avec Cetelem, ne devrait pas dépasser une majoration de 20 euros par mois par rapport à l'autre formule.



La marque n'a pas souhaité communiquer ses objectifs, mais elle affirme y voir en tout cas « le moyen de ne pas perdre le client ». Pour Suzuki, il s'agit en effet d'une alternative sérieuse pour pallier les difficultés d'approvisionnement et de livraison de VN liées à la crise sanitaire, en proposant par exemple un modèle de telle couleur avec telle option, en attendant le tant convoité.