Elle attendait ça depuis 10 ans. Suzuki France a annoncé avoir battu un record de ventes pour le mois d’octobre 2018. La marque japonaise a enregistré 3 487 voitures neuves à client sur le dixième mois de l’année, une performance jamais vue depuis 10 ans sur le marché français. Celle-ci a été tirée par les 1 350 nouvelles génération de Swift vendues, son meilleur résultat jusqu'à présent.



Elle peut aussi compter sur ses deux petits nouveaux et désormais produits phares de Suzuki, le Jimny et Vitara, tous deux présentés au Mondial de l’auto 2018. Grâce à une communication soutenue pendant l’événement, les prises de commandes du petit 4X4 atteignent presque la barre des 500 à mi-novembre. Les premières livraisons interviendront début 2019.



« Nous avons beaucoup investi en communication dans la période du Mondial de l’Automobile et nos actions ont porté leurs fruits sur le terrain puisque les concessionnaires ont réalisé un très bon mois d’octobre. Nous avons lancé une campagne télé sur la Swift et géré différentes actions terrain par des participations à évènements et salons locaux et régionaux. En presse, nous avons communiqué sur des offres en LOA, par des encarts dans les magazines périodiques. Enfin, la visibilité de la marque sur des évènements très impactant en termes d’image, comme la Route du Rhum par exemple, ont eu leur part dans ces bons résultats », explique Stéphane Magnin, directeur de l’activité automobile de Suzuki France.