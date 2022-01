Le groupe Tata Motors, incluant Jaguar Land Rover, annonce 79 923 ventes mondiales en avril 2019, soit un repli marqué de 22% par rapport à la même période de référence de 2018. Les véhicules commerciaux de Tata et la gamme Daewoo ont représenté 31 726 ventes (-20%). Le recul est encore plus fort pour les véhicules légers : 48 197 ventes, soit -23%.Dans le détail, il apparaît que Jaguar Land Rover a rendu une carte de 35 451 véhicules (dont 3 332 unités via la coentreprise chinoise CJLR, entre JLR et Chery Automobiles). Jaguar a livré 13 301 véhicules et Land Rover 22 150.Ces résultats font suite à un exercice fiscal 2018/19 (du 31 mars au 1er avril) très nuancé pour JLR : -5,8%, à 578 915 véhicules vendus (+3,2% pour Jaguar et -9,3% pour Land Rover). Sans oublier que JLR a annoncé un vaste plan social (suppression de quelque 4 500 emplois, notamment au Royaume-Uni) et que, son directeur général, ne cache pas que son plan de relance n’est pas sans sacrifices. Par ailleurs, si l’état d’urgence est déclaré, le groupe Tata Motors dément les rumeurs de négociations avec PSA pour un rachat : « Dans le cadre de notre politique, nous ne faisons pas de commentaires sur la spéculation médiatique, mais nous pouvons cependant confirmer qu'il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs ».