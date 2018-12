Le service Waymo One a été lancé en Arizona et s’appuie sur l’exploitation d’une flotte de Chrysler Pacifica autonomes (d’autres modèles seront référencés ultérieurement, notamment des Jaguar I-Pace). Cependant, il y a encore un « chauffeur », chargé de la supervision des opérations et de relais en cas de problème, mais les dirigeants de Waymo estiment que le véritable format sans chauffeur sera bientôt adopté.Avec ce lancement, Waymo respecte sa feuille de route, puisque la filiale d’Alphabet (Google) avait évoqué la fin de l’année 2018 pour le lancement de cette prestation reposant sur des véhicules autonomes. Dans un premier temps, le service est réservé à différents volontaires, qui avaient déjà participé à l’expérience mise en place en avril 2017 à Phoenix (Arizona). De surcroît, la zone éligible au service est encore assez réduite.Toujours est-il que nous allons bel et bien assister à une répétition sur-mesure d’une prestation commerciale appelée à se développer. Les détails de la tarification n’ont pas été dévoilés, mais on sait que des devis seront effectués en ligne pour un service disponible 24h/24 et 7j/7.