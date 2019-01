Trois mois après l’acquisition des concessions Toyota et Lexus de Meaux et de Noisy-le-Grand, à la famille Troublé, le groupe Team Colin va conforter un peu plus sa position avec la marque nippone. L’entité dirigée par Thomas Colin a notifié son intention de « prendre le contrôle exclusif de la totalité des titres composant le capital social de la société Vallée, propriétaire et exploitante d’une concession Toyota dans le département de la Seine-et-Marne (77) et deux concessions Toyota dans le département de l’Aube (10) », rapporte l’Autorité de la concurrence.Avec cette opération, Team Colin étend sa présence en Île-de-France avec le point de vente de Provins, le second en Seine-et-Marne après celui de Meaux. Le groupe réalise surtout, avec les sites de Barberey-Saint-Sulpice et de Crançay (10). Ces trois affaires, dirigées par Daniel Vallée, ont représentéElles portent àdétenues par le groupe dirigé par Thomas Colin, auxquelles s’ajoutent six points de vente Lexus.Quatrième distributeur du réseau Toyota en 2017, avec un volume de 4 800 VN, Team Colin se positionne désormais comme le deuxième opérateur de la marque nippone en France, derrière le groupe GCA (David Gaist). Ce dernier est également actif en Île-de-France puisqu'il va acquérir prochainement la concession Toyota de Livry-Gargan (93) et l'annexe de Garges-lès-Gonesse (95).