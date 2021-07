1,14 milliard de dollars, c’est le montant impressionnant que Tesla a engrangé d’avril à juin 2021. Ce bénéfice net a été multiplié par 10. D’autres records ont aussi été battus sur ces trois mois. Le constructeur de voitures électriques a effectivement avancé un chiffre d’affaires spectaculaire de près de 12 milliards de dollars sur la période, soit le double d’il y a un an.

Tesla a enregistré un niveau de ventes inédit

L’américain a également livré 201 250 voitures dans le monde au deuxième trimestre, grâce au modèle Y et à une politique commerciale agressive. Soit un niveau de ventes inédit malgré la pénurie de semi-conducteurs et les difficultés d’approvisionnement. La marge opérationnelle n’a pas pour autant été altérée puisqu’elle a atteint 11 %. Là encore un record.

Mais « pour le reste de l'année, notre croissance dépendra du plus petit élément de notre chaîne d'approvisionnement », a prévenu le patron de Tesla, Elon Musk, confirmant que la situation concernant les puces continue « d’être sérieuse ». « C'est compliqué de dire combien de temps ça va durer car nous-mêmes on ne peut rien y faire ». Le groupe a jusqu'à présent réussi à contourner une partie du problème en utilisant de nouveaux modèles de puces et en réécrivant les logiciels en conséquence.

Celui qui avait annoncé en janvier vouloir faire croître ses livraisons de 50 % par an en moyenne pendant plusieurs années, n'a toutefois pas officiellement changé ses prévisions. Du côté de ses usines en cours de construction, le dirigeant estime être toujours « sur la bonne voie pour fabriquer (ses) premiers véhicules Model Y à Berlin et Austin » et de les faire fonctionner d’ici la fin de 2021, alors que le site allemand devait par exemple ouvrir en juin. Et « pour mieux se concentrer sur ces usines, et en raison de la disponibilité limitée des cellules de batterie et des défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale », a été décidé de repousser à 2022 le lancement de la production de son camion électrique semi-truck, tandis que son pick-up électrique Cybertruck allait également prendre du retard.