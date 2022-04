Le Nevada, New York (États-Unis), Shanghai (Chine), Berlin (Allemagne) et maintenant Austin (États-Unis). Tesla continue de tisser sa toile industrielle sur fond de méga-usines, avec désormais cinq sites à son actif dans le monde. Le 7 avril 2022 a effectivement eu lieu l’inauguration de la nouvelle gigafactory américaine, répondant au doux nom de « Giga Texas », dans le sud des États-Unis, loin de la culture californienne. Pour célébrer la croissance hors norme de son entreprise, ainsi que son implantation texane, sa terre d’adoption, le fantasque patron Elon Musk avait tout prévu : 15 000 invités, look de cow-boy, décor de discothèque, show avec feux d’artifice, concert, barbecues et autres animations, etc. Une horde de fans avait même fait le déplacement, et une retransmission en direct sur Internet était prévue.

La méga-usine Tesla à 1,1 milliard de dollars

Si les réseaux sociaux se sont affolés en marge de cet événement, la marque de véhicules électriques haut de gamme n’a pour autant pas communiqué directement. Mais certains voulaient leur « ticket d’or », en référence au film Charlie et la chocolaterie, pour être les premiers à découvrir ce site s’étendant sur 74 hectares, soit une surface équivalente à une centaine de terrains de football. Le bâtiment est « plus long que la tour Burj Khalifa » s’est vanté Elon Musk, en référence au plus haut gratte-ciel au monde, situé à Dubai. Et d’ajouter : « C'est l'usine automobile la plus sophistiquée jamais vue sur terre. [...] Les matériaux entrent d'un côté, les voitures en sortent de l'autre. »



À noter que Giga Texas est déjà opérationnelle, l’activité ayant démarré fin 2021. Comme les quatre autres, la méga-usine produit des véhicules 100 % électriques, mais aussi des équipements et batteries à très grande échelle. Cette installation valorisée à plus de 1,1 milliard de dollars augmentera considérablement la production de véhicules électriques et servira de rampe de lancement pour de futurs produits, comme le très attendu pick-up Cybertruck ou le camion semi, dont la production devrait commencer en 2023. Le robot humanoïde Optimus, qui « fera ce que les humains ne veulent pas faire », figure également au catalogue. L’entrepreneur Elon Musk a aussi de nouveau promis un « robot-taxi » complètement autonome. La gigafactory d’Austin devrait par ailleurs sortir les Model 3 et Y. Dans l'immédiat, le patron de Tesla a fixé comme objectif à l'usine de produire 500 000 Model Y par an. Rappelons que le site est censé employer 10 000 personnes à terme.

Tesla veut produire 2 millions de véhicules en 2023

Selon les analystes, la production annuelle mondiale de la société devrait passer d'environ 1 million de véhicules en 2021 à environ 2 millions en 2023. Elon Musk prévoit de son côté de faire croître les livraisons (1 million) de 50 % en moyenne par an et devrait encore « confortablement » dépasser cet objectif en 2022.



