Des crédits CO 2 qui rapportent

2

2

31,5 milliards de dollars de CA pour Tesla en 2020

[Article mis à jour le 2 février 2021]Profitant d'un intérêt grandissant des consommateurs pour les véhicules électriques, Tesla a pour la première fois dégagé un bénéfice net sur une année entière : 721 millions de dollars en 2020. Fondé en 2003, le groupe dirigé par Elon Musk s'est pendant longtemps concentré sur l'essor de sa production, en investissant des milliards de dollars dans de nouveaux sites et modèles, plutôt que sur sa rentabilité. Son usine de Fremont, en Californie, est désormais bien rodée, tandis queCela a permis à l'entreprise deet à presque atteindre la prévision d'un demi-million qu'elle s'était fixée en début d'année malgré la pandémie. La propagation du Covid-19 a conduit au printemps à la suspension temporaire de la production dans son usine californienne.À LIRE. Tesla. Une production et des livraisons records en 2020 Cependant, selon le site Carscoops, ce premier bénéfice tient davantagedans le monde. En Europe, afin d'être en conformité avec la réglementation Cafe, le groupe FCA et Honda se sont rapprochés du constructeur américain pour former un pool, visant ainsi à mettre en commun leurs émissions de COet à éviter aux deux premiers de payer des amendes. Un arrangement qui semble rapporter gros à Tesla.À LIRE. Les constructeurs autos partent en « pool » dans la course aux CO2

La société a également profité en 2020 d'une importante augmentation des crédits accordés par les autorités aux fabricants de véhicules n'émettant pas d'émissions. Son chiffre d'affaires a progressé de 46 % au quatrième trimestre, à 10,7 milliards de dollars, et de 28 % sur l'ensemble de l'année, à 31,5 milliards de dollars. Ses profits au quatrième trimestre ont toutefois un peu déçu les observateurs. D'octobre à décembre, il s'est élevé à 270 millions de dollars. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, il revient à 80 cents là où les analystes anticipaient 1,01 dollar. De plus, la marge brute du groupe s'est affichée à 19,2 %, soit un peu moins que les 23,5 % attendus par le marché, remarque Dan Ives, analyste pour Wedbush Securities.

Une valeur boursière supérieure à celle de Facebook

Soutenue par l'attrait des investisseurs pour les véhicules électriques, son action s'est envolée de près de 750 % en 2020 et d'environ 17 % depuis le début de l'année. Le groupe a fait en décembre son entrée au sein du prestigieux indice boursier S&P 500 et, à 820 milliards de dollars, vaut désormais plus que Facebook sur la place new-yorkaise. Cette envolée boursière a permis à M. Musk, qui possède environ 18 % du capital, de devenir momentanément en début d'année l'homme le plus riche au monde.

Un volume de vente autour de 750 000 unités en 2021

Tesla compte bien poursuivre sur sa lancée et prévoit de faire croître ses livraisons de 50 % en moyenne par an pendant plusieurs années, ce qui reviendrait à environ 750 000 véhicules pour 2021. « Il est possible que nous allions plus vite certaines années, comme cela sera probablement le cas en 2021 », a ajouté le groupe dans un communiqué. Tesla compte sur le démarrage dans l'année de la production dans ses usines en cours de construction à Berlin et au Texas, ainsi que sur l'accélération de la production à Shanghai.



