Il n’aura fallu que quelques mois à Tesla pour doubler sa valeur en Bourse, qui avait atteint 100 milliards de dollars le 22 janvier 2020. Dès le mois de juin, plusieurs commentateurs indiquaient que Tesla s’était hissé au premier rang, c’est maintenant confirmé par l’agence Bloomberg. Une première place impressionnante, car les voitures électriques ne représentent encore qu’une infime partie du marché automobile. Elles sont toutefois considérées comme l'avenir du secteur par de nombreux investisseurs et spécialistes.

Une présence sur le marché chinois



Via sa Gigafactory de Shanghai, Tesla s’assure une présence ancrée dans le bouillonnant marché chinois. Cette présence permet au constructeur de ne pas subir la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. De plus, les travaux de la Gigafactory allemande ont démarré malgré des difficultés et à leur aboutissement, la marque d’Elon Musk pourra satisfaire ses clients européens.



Le constructeur de luxe est également associé à l’innovation et à la protection de la planète, via ses voitures durables et ses méthodes de production. Tout en s’imposant cette rigueur, Tesla a prouvé qu’il pouvait produire un véhicule en grande quantité.Tout autant de raisons qui expliquent aujourd’hui le succès de l’entreprise.



