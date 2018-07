Tesla France vient de lever le voile sur les dates et les villes de sa tournée estivale. Huit étapes sont au programme de cette tournée de Tesla, qui fera escale en Corse pour la première fois et qui fait la part belle à la ville de Cannes avec le dispositif étalé sur un mois : Bastia (du 9 au 12 juillet), Seignosse (du 12 au 15 juillet), Porto-Vecchio (du 14 au 16 juillet), Le Touquet (du 14 au 17 juillet), Ajaccio (du 18 au 22 juillet), Deauville (du 19 au 22 juillet), Cannes (du 27 Juillet au 26 août), Annecy (du 2 au 5 août).Des spécialistes de la marque seront à la disposition des visiteurs pour leur expliquer les secrets des Model S et Model X, ainsi que sur les modalités de recharge, notamment le réseau Superchargeur, qui vient de dépasser les 500 points de charge en France, via 63 sites, pour un total de 400 stations en Europe.Au-delà d’un travail sur la notoriété et d’une campagne d’image, l’objectif est aussi de compiler de nouveaux contacts dont certains seront qualifiés en prospects. Ainsi, les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà réserver leur essai par le biais d’un formulaire. « Ils pourront patienter d’ici-là en se projetant au volant de leur Tesla sur la route des vacances grâce à l’application Planificateur de voyages », explique la marque dans un communiqué.