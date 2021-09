Il fallait que cela cesse : tous les ateliers indépendants d’Europe vont pouvoir entretenir et réparer des voitures Tesla. Parce qu’ils le peuvent enfin.

Tesla déverrouille ses données en après-vente

En effet, la marque de voitures de luxe 100 % électriques dérogeait à la règle européenne, laquelle stipule que les constructeurs automobiles doivent fournir « aux opérateurs indépendants un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris les références complètes et les téléchargements disponibles du logiciel applicable, ainsi qu'aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ». Elle verrouillait tout son après-vente jusqu’à fin 2020.



C’est donc après plusieurs plaintes déposées auprès de la Commission Européenne, notamment par l’Association allemande du commerce et de la réparation automobiles (ZDK), que Tesla se voit aujourd’hui contraint d’ouvrir sa plateforme technique aux réparateurs tiers et mutlimarques. Ces acteurs ont la possibilité de consulter son site web délivrant ainsi des informations sur la maintenance des véhicules d’Elon Musk et d’avoir accès au logiciel de diagnostic et de programmation.

Tesla fait payer le prix fort

Cependant, il y a une limite à tout avec Tesla ! Celui-ci facture la consultation de ses données, soit 30 euros de l’heure. Le constructeur américain demande également 125 euros de l’heure pour utiliser son logiciel de diagnostic et de programmation. Aux réparateurs alors de répercuter ou non ce surcoût auprès de leur clientèle pour pouvoir rentrer dans leurs frais. Notons que dans le règlement européen, il est simplement écrit que « le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ».



À LIRE. Tesla comptera 18 sites français au premier trimestre 2021.



L’association ZDK ne l’entend pas de cette oreille et estime cette facturation « très élevée », rendant impossible « un service comparable aux ateliers Tesla agréés ». Elle compte de nouveau saisir la Commission européenne concernant cette pratique qu’elle juge discriminatoire : « Nous communiquerons donc également ce problème aux instances responsables de la Commission européenne afin de parvenir à une amélioration ».