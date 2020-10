Lille-Lesquin et Strasbourg s’ajoutent à la liste des 10 autres villes des régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sélectionnées par Tesla pour accueillir une de ses succursales. En effet, un premier centre Tesla de près de 850 m² a ouvert au public à Lille, dans les Hauts-de-France, quand l’autre sera inauguré au cours du troisième trimestre dans la capitale de la région Grand Est, où des vendeurs et mécaniciens œuvrent déjà, en amont de l’ouverture officielle. Tesla, constructeur de voitures électriques de luxe, prévoit évidemment d'étendre son réseau en France dans les mois à venir, mais n'a pas souhaité communiqué ses objectifs.

Pas de distribution de la marque Tesla par un opérateur privé

Ces deux nouveaux centres offriront les mêmes prestations que les autres, à savoir les activités vente et après-vente via un showroom et un atelier, mais également des espaces dédiés aux essais des Model S, Model X ou Model 3 et à leur livraison. Rappelons que Tesla est l’un des seuls constructeurs, avec Peugeot et Citroën, à proposer la vente 100 % en ligne, livraison sans contact comprise.

Ces établissements seront exclusivement animés par Tesla, puisque le modèle de la distribution de la marque par un opérateur privé n’est pas du tout à l’ordre du jour. D’après Tesla, l’ancrage local comme l’offre des activités – les quatre ne sont pas toutes proposées dans les 12 points de vente – s’opèrent en fonction de la densité de la population de la région comme du business potentiel qui en émane. Voici le schéma du maillage Tesla en France :

Centres avec toutes les activités (vente, SAV, essais, livraison)

Nantes, Bordeaux, Lyon, Chambourcy (Yvelines), Lille, Strasbourg.

Centres avec vente et essais

Parly 2 (Yvelines), Vélizy 2 (Yvelines), Paris-Madeleine, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Le cas d’Aix-en-Provence

Un site pour l’après-vente et un site pour la vente et les essais

Unités mobiles

Quatorze unités sillonnent la France (des Model S aménagées). Elles sont conduites par des techniciens agréés, qui peuvent effectuer jusqu’à 80 % des opérations de maintenance directement au domicile ou sur le lieu de travail du propriétaire.