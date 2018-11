Thierry Koskas sera donc le nouveau président de Renault Sport Racing à partir du premier janvier 2019 et il rendra directement compte à« Après une saison marquée par la progression de l’écurie Renault Sport Formula One Team, Thierry Koskas aura pour objectif, avec, directeur général de Renault Sport Racing, de poursuivre le travail engagé paret d’amener l’équipe au meilleur niveau de la discipline. Il veillera également à renforcer la contribution de la Formule 1 à la notoriété de la marque Renault dans le monde », indique le groupe dans un communiqué de presse.Né en 1964, Thierry Koskas est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. Après sept années passées dans la fonction publique au Ministère de l’industrie puis en tant que conseiller du Ministre de l’agriculture, il rejoint Renault en 1997, en charge du projet « Nouvelle Distribution ». En 1998 il est nommé directeur de la succursale de Renault London City Branch et en 2000, directeur général de Renault Hongrie. En 2002 il rejoint le siège comme directeur des prévisions et de la programmation.En 2006, il est nommé directeur commercial de la région Asie-Afrique et en 2009, directeur du programme véhicule électrique, où il a mené le développement de la gamme actuelle de véhicules zéro émission. Il prend ensuite la direction de Renault en Argentine de 2012 à 2015. Depuis le premier janvier 2016, Thierry Koskas était directeur commercial du groupe Renault et membre du Comité exécutif.