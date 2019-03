PSA vient d’annoncer la nomination decomme directeur des ventes et du marketing du groupeAncien directeur commercial de Renault, Thierry Koskas, qui obtient également le titre de vice-président senior, sera directement rattaché au président du directoire. Cette nomination sera effective le 26 mars.Créée en 2015, la direction ventes et marketing a pour objectif de « renforcer l'efficacité commerciale » du groupe et de « contribuer à la montée en valeur des marques ». Elle exerce sur un périmètre mondial pour l'ensemble des marques : Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall.Thierry Koskas succède à, qui a quitté le groupe PSA pour rejoindre Europcar Mobility Group.Diplômé de Polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris, Thierry Koskas avait rejoint Renault en 1997, participant notamment au programme des véhicules électriques du groupe, avant d’obtenir de nombreuses promotions.