Distributeur des marques Renault, Dacia, Citroën, DS, Nissan, Ford et Hyundai dans le Rhône, la Loire et en Saône-et-Loire, le groupe Thivolle va reprendre les concessions Renault et Dacia du groupe Levôtre. L’opération concerne l’acquisition de la concession de. Ces points de vente représentent un volume deAvec ces reprises, le groupe dirigé par Jean-Paul Thivolle va ainsi renforcer sa position avec les marques du groupe Renault dans les départements du Rhône et de la Loire, où il est déjà solidement implanté. En 2019, il devrait représenter, ce qui devrait le rapprocher du top 30 des groupes de distribution en France.De son côté, le groupe dirigé par Franck et Maxime Levôtre continue d’exploiter les concessions BMW et Mini de Montluçon, Vichy et Clermont-Ferrand. « Je n’étais pas intéressé par ces affaires, car le premium c’est un autre métier, et de toute façon ils n’étaient pas vendeur », souligne Jean-Paul Thivolle.Les mouvements se poursuivent donc en ce début d’année 2019 dans le réseau Renault. Sur le seul mois de janvier 2019, ce sont douze rachats qui ont été concrétisés, sous l’impulsion des groupes Eden Auto Maurin et Jean Rouyer Automobiles , portant sur un volume de 9 349 Renault et 1 899 Dacia. Jean-Paul Thivolle précise toutefois que l’opération en cours, qui devrait être finalisée début mai 2019, n’a pas du tout été initiée par le constructeur.