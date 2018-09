Plus d’un an an après le rachat de la concession de Créteil (Team Toy 94) au groupe BR Motors , le groupe Team Colin va renforcer sa position avec Toyota avec l’acquisition des affaires de Meaux (93) et de Noisy-le-Grand (77).« L'opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Team Colin, holding du groupe Colin, de la totalité des titres composant le capital social de la société GFNT Développement, détenant l'intégralité du capital des sociétés GTA Meaux, GTA Noisy et GTA Services (exploitant une activité de location de véhicules) », résume l’Autorité de la concurrence.Ces affaires, qui étaient dirigées depuis 2005 par Nathalie Troublé, ont représenté sur l’exercice 2017 un chiffre d’affaires de près de 76 millions d’euros. Fondé en 1974 par Gérard Troublé, le groupe familial distribuait la marque Toyota depuis 1980 via un premier site du côté de Lagny-sur-Marne.Cette opération porte à 13 le nombre d’implantations du groupe Team Colin en Île-de-France (75, 77, 91, 92, 93, 94). Elle conforte au passage le recentrage du réseau Toyota au bénéfice de groupes déjà bien implantés . L’opérateur francilien se positionne parmi les quatre plus importants distributeurs des marques Toyota et Lexus en France.En 2017, il a affiché un chiffre d’affaires de