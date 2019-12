Thomas Léonard a été nommé directeur commercial et marketing de Mazda France. Il est rattaché à Philippe Geffroy , président de Mazda France. Il a débuté sa carrière chez Peugeot avant de rejoindre la marque nippone en 2006 en tant que responsable planification et approvisionnements.En 2009, Thomas Léonard est devenu zone manager puis chef des ventes France en 2012. Depuis avril 2018, il occupait le poste de directeur commercial de Mazda France.« A l'heure des nouvelles règlementations européennes et françaises, cette nouvelle organisation a pour but d'optimiser la stratégie de Mazda France en coordonnant plus étroitement notre offre produit et notre politique commerciale », commente la marque.-A lire aussi en cliquant sur ce lien : Les dix plus gros distributeurs Mazda en France en 2018