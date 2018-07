A compter du 1er septembre 2018, Thomas Sedran change de poste. L’ex-secrétaire général et vice-président en charge de la stratégie de groupe chez Volkswagen vient d’être nommé. En remplacement d'Eckhard Scholz, ayant décidé de quitter l’entreprise.« Le directoire du Groupe tient à remercier Eckhard Scholz pour l’excellent travail accompli, a souligné Herbert Diess, patron du groupe. Non seulement, il a dirigé la marque Volkswagen véhicules utilitaires avec beaucoup de succès, mais de nombreux modèles exceptionnels Škoda portent également sa signature comme ancien membre du directoire chargé du développement technique.»Si on ne connaît pas les raisons de ce départ, le groupe n’a pas non plus communiqué sur le successeur de Thomas Sedran à son ancien poste.Titulaire d’un doctorat en économie, Thomas Sedran a occupé plusieurs avant de devenir membre du directoire d’Adam Opel AG en charge de la stratégie et des opérations et PDG par intérim, avant de prendre la responsabilité européenne des marques Chevrolet et Cadillac en tant que PDG en 2013. Volkswagen nomme Thomas Sedran vice-président en charge de la stratégie du groupe en 2015, puis secrétaire général de Volkswagen Aktiengesellschaft en 2017.