Selon un représentant de l'industrie automobile, Tokyo pourrait prévoir dans le cadre de cet accord d'offrir aux agriculteurs américains un nouvel accès à son marché, en échange de quoi Washington abaisserait les droits de douane sur certaines pièces détachées et automobiles japonaises. Cette source a précisé que les discussions n'étaient pas arrêtées.



Un tel accord offrirait aux deux dirigeants une victoire dans des secteurs clés, alors que les agriculteurs constituent une part importante de l'électorat de Donald Trump qui brigue une réélection en 2020. Aucun détail n'avait filtré à l'issue de l'entretien bilatéral entre Trump et Abe fin juin 2019 lors du sommet du G20 à Osaka, au Japon.



Le site d'information Politico a rapporté en premier lieu qu'un accord pourrait intervenir en septembre 2019, soit un an après que le président américain et le Premier ministre japonais ont convenus d'engager des négociations commerciales. Ils doivent à nouveau se rencontrer à New York.



Trump répète son mécontentement à l'égard du déficit commercial des Etats-Unis avec le Japon, qui s'élevait à près de 68 milliards de dollars (60 milliards d'euros environ) en 2018 dont près des deux tiers provenant des exportations de voitures. Il a menacé d'imposer des taxes douanières de 25% sur les pièces détachées et automobiles japonaises.



