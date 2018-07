« Une ambition forte nous attend et je suis très fier d’être entouré des collaborateurs de la région Ouest - dont je connais l’implication et l’ambition - pour le relever ensemble et développer pour Bridgestone de nouvelles opportunités de croissance » explique-t-il.

Fraîchement arrivé, Tom Adams a été nommé au poste de directeur général chez Bridgestone pour la France et le Benelux. Il est de retour dans l’entreprise qu’il a quittée il y a deux ans. Le nouveau dirigeant succède à Benoît Raulin en place à ce poste depuis 2012.Titulaire d’une maîtrise en économie appliquée, en management international et en marketing, Tom Adams a suivi des études supérieures en Belgique, aux Etats-Unis et en Espagne. Sa carrière professionnelle a débuté chez Bridgestone et en 20 ans d’expérience, il a occupé plusieurs postes comme directeur de la division consumer pour l’Europe de l’Est, directeur des ventes Europe. Il a également joué un rôle prépondérant dans l’acquisition du réseau Speedy