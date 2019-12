Les immatriculations de voitures neuves se sont établies à 1 208 700 d’unités en Europe en octobre 2019, soit une progression de 8% par rapport au même mois de l’an passé. Celle-ci a été principalement portée par les SUV et les véhicules électriques. Le cabinet Jato rapporte que les SUV ont représenté 484 400 immatriculations sur ce mois, affichant une hausse de 22% et une part de 40% du marché automobile européen. Les petits SUV et les SUV compacts ont pesé 79% de ces 484 400 unités.

Forte poussée des voitures hybrides rechargeables

Les véhicules électrifiés ont totalisé 115 700 immatriculations sur ce mois, soit une progression de 41% et une part de 9,5% du marché. La demande a été particulièrement sensible sur les modèles hybrides rechargeables (+79%), segment dominé par le Mitsubishi Outlander (2 616 unités). Les immatriculations de voitures 100% électriques ont augmenté de 32% (la Renault Zoé arrive en tête avec 3 453 unités) et celles des véhicules hybrides ont grimpé de 29% (Toyota Corolla en n°1 avec 11 123 immats.). La part des motorisations diesels est descendue à 31% en octobre (conte 34% un an plus tôt).

La Golf loin devant la Clio

En octobre, la Volkswagen Golf a conforté sa position de voiture la plus vendue en Europe (+6,4%), profitant du net repli de ses poursuivants. Ainsi, la Renault Clio, en deuxième position, a reculé de 17,4%. La Volkswagen Polo, qui complète le podium, a accusé une baisse de 7,8% et les immatriculations de Ford Fiesta (4e) ont fléchi de 9,5%. Parmi les croissances les plus fortes, on retiendra celles de Tiguan (+22,1%), Captur (+44,7%), Qashqai (+43,6%), T-Roc (+41,5%) et Duster (+42%).

En dehors de ce top 25, d’autres modèles ont également enregistré des croissances notables sur ce mois : Renault Megane (+43%), Hyundai Kona (+37%), Seat Arona (+30%), Renault Kadjar (+58%), Skoda Kodiaq (+181%), Toyota RAV4 (+39%), Audi A4 (+225%), Audi A6 (+50%) et Audi Q2 (+63%).