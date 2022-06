Même en pleine tourmente sanitaire, les entreprises du secteur automobile tiennent leur place dans le cœur des Français. Et c’est le Journal du dimanche qui le confirme. En partenariat avec l’Ifop et le cabinet Eight Advisory, le JDD a en effet révélé, le 14 novembre, le palmarès 2021 des 50 entreprises préférées des Français, qui a de nouveau consacré Decathlon. Mais surprise (ou non), Peugeot a aussi conservé sa place de dauphin pour la 3e année consécutive (2019, 2020 et 2021). L’enseigne E.Leclerc s’est hissée sur la 3e marche du podium, détrônant ainsi le constructeur Renault. Après avoir perdu une place et vu les autres entreprises gagner du terrain, le Losange est tout de même tombé à la 7e place, devant Michelin signant une montée en puissance de 7 places. Citroën s'est quant à elle installée au 12e rang (-3), tandis que TotalEnergies a intégré le classement à la 31e place.

Peugeot veut rester populaire

Rappelons que l’enquête a été menée auprès de 3 005 personnes et que six critères d’appréciation ont été pris en compte : la performance, la responsabilité environnementale, l’innovation, la capacité à donner une bonne image de la France, la contribution au quotidien des Français et la marque employeur (l’envie que suscite l’entreprise d’y travailler). Ces critères « donnent une image très précise de la cote des entreprises. Parmi les mieux placées, celles qui maîtrisent leur relation client, le numérique et leurs prix », précise le cabinet Eight Advisory. Le JDD ajoute même que « le trio de tête bénéficie d'un positionnement prix très clair dans l'esprit des consommateurs. Pour Decathlon, Peugeot ou ­Leclerc, cet atout est le résultat à la fois d'une philosophie, d'une organisation et d'une stratégie. [...] Peugeot n'a pas obtenu sa deuxième place au classement par hasard. Bien que positionnée sur le haut de gamme dans la galaxie Stellantis (Citroën, Fiat, Alfa Roméo, Jeep, etc.), la marque entend rester populaire ». La patronne de la marque Linda Jackson insiste : « On imagine à quel point la marque a été capable de s'adapter pour être aussi forte deux cent onze ans après sa création. [...] Nous avons trouvé le bon équilibre entre les technologies de nouvelle génération embarquées dans nos voitures et nos prix. Le client le voit ». On rappelle évidemment le succès des Peugeot 208 et 2008, voitures les plus vendues en France et premières de leur segment en Europe.

Peugeot est aussi un champion par critère

L’impact de l’économie française : E.Leclerc, Peugeot, Decathlon.

La capacité à proposer des produits ou des services innovants : Decathlon, Doctolib, Peugeot.

La capacité à donner une bonne image de la France : Chanel, Peugeot, Vuitton.

La marque au lion est aussi davantage appréciée par certaines catégories de Français. Par exemple, Peugeot est l’entreprise la plus prisée chez les inactifs et les hommes, la 2e préférée pour l’Ile-de-France et les actifs, et la 3e pour la Province, les moins et les plus de 35 ans.



Mention spéciale à l’entreprise Leboncoin (qui a racheté L’argus fin 2019), laquelle a progressé de 3 places en un an au classement des entreprises préférées des Français pour s'octroyer la 29e place.