C’était attendu, Emil Frey est le nouveau poids lourd de la distribution automobile en Europe. L’opérateur suisse, qui a racheté en 2016 le groupe français PGA Motors (soit près de 270 concessions), s’est emparé de la première place du traditionnel classement réalisé par le groupe ICDP (à consulter ci-dessous), qui vient d’être publié dans la dernière édition d’Automotive News Europe. Avec unet un volume de 345 000 VN et 155 000 VO commercialisés en 2017, le groupe suisse écrase désormais la concurrence. Il est aussi celui qui compteet de marques distribuées (36). Dans le classement précédent , il pointait à la 5position avec un chiffre d’affaires de 4,68Mds€.Leader en 2016 et 2017 , l’américain Penske glisse à la deuxième place du podium, avec un chiffre d’affaires de 7,74 milliards d’euros (98 828 VN et 129 905 VO). L’anglais Pendragon complète le podium avec un CA de 5,41Mds€ (75 000 VN et 204 000 VO). En Europe, ces deux derniers groupes n’opèrent qu’au Royaume-Uni. Comme le démontrent leurs volumes de ventes, le véhicule d’occasion constitue un relais de croissance de plus en plus important. Penske a ainsi fait l’acquisition dernièrement des enseignes multimarques The Car People et CarShop tandis que Pendragon poursuit le déploiement de sa marque Car Store (28 implantations)., dépassant pour la première fois la barre du million d’unités (1 036 988 précisément). Une tendance impulsée principalement par les groupes de distribution britanniques, au nombre de cinq dans le top 10 (Pendragon, Lookers, Inchcape, Arnold Clark et Vertu).ICDP précise que les 50 premiers opérateurs réunis ont représenté en 2017 uA noter, également, que le groupe chinois Lei Shing Hong se hisse pour la première fois dans ce classement. Implanté en Allemagne et en Angleterre via la marque Mercedes-Benz, il a enregistré en 2017 un chiffre d’affaires de 1,28Md€ (28).Peu implantés en dehors de l’Hexagone , les groupes français sont encore loin de jouer les premiers rôles au niveau Européen. Le groupe ByMyCar , dirigé par Jean-Louis Mosca, a concédé trois places par rapport au classement 2017 et pointe cette année en 23position avec un chiffre d’affaires de 1,56 milliard d’euros. Le groupe Gueudet, qui recule de quatre places, se classe en 27position (1,315Md€). Quatre autres gros opérateurs français figurent dans ce classement :La France reste cependant le troisième pays le mieux représenté après le Royaume-Uni et l’Allemagne.