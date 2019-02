La vie interne en entreprise prend de plus en plus de place dans les préoccupations des dirigeants. Ils s’investissent pour créer de meilleures conditions de travail et pour le développement de leurs collaborateurs, tant sur le plan professionnel que personnel. Pour preuve, le gouvernement et certains groupes veulent favoriser le covoiturage ou le vélo pour les déplacements domicile-travail. Un forfait mobilité durable pourrait être bientôt proposé aux employés qui utilisent ces services avec un versement mensuel allant jusqu’à 400 euros.



Pour ces patrons, le début d’année est donc une formidable opportunité dans l’exercice de nouvelles pratiques RH. Certaines sociétés sont même récompensées pour leurs efforts. Top Employers Institute vient de dévoiler la liste des meilleurs employeurs* dans le monde pour l’année 2019 (il ne s’agit pas d’un classement ou d’un palmarès). L’automobile n’a rien à envier aux autres secteurs puisqu’il est bien représenté et ce, depuis longtemps. Par exemple, l’équipementier Faurecia a été labellisé cette année dans 10 pays dont la France. D’ailleurs, il a intégré cette liste depuis 5 ans.

Voici la liste des organisations certifiées Top Employers 2019 :

Faurecia : France, Europe et global (7 pays), 5e année.

Goodyear Dunlop Tires France : France et Europe, 3e année.

Norauto : France, 6e année.

Scania France SAS : France, 2e année.

Valeo France : France, Europe et global (24 pays), 8e année.

(Saint-Gobain France : France, Europe et global (32 pays), 7e année.)

*

Le questionnaire couvre 600 pratiques, réparties en 10 thématiques et

le Top Employers Institute engage un processus de vérification de la réalité des offres RH.