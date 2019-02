Rien qu’un changement de nom suffit à asseoir ses ambitions. Pour quérir la position de leader sur le marché des entreprises et gérer au mieux leur mobilité, Total déploie sa nouvelle solution nommée Total Fleet, historiquement connue sous l’appellation GR. Par cette offre, le pétrolier souhaite ainsi devenir « le partenaire privilégié pour simplifier la gestion de flottes en temps réel, optimiser les coûts et accompagner au quotidien la mobilité des professionnels de la route ».



Par le biais de quatre produits et services majeurs, les clients professionnels auront ainsi une vision plus nette de leurs dépenses énergétiques, quelle que soit la taille de leur entreprise ou de leur parc, et de leur cas d’usage, selon Total.



Tout d’abord la carte multi-énergies. Elle donne accès à un large réseau présent en France (3 500 stations-service), distributeur de carburant mais aussi de lavage, ainsi qu’à une gestion facilitée des coûts de péage. Elle propose également d’accéder aux 12 000 bornes de recharge électriques sur le territoire (soit 50 stations équipées) et au réseau Total GNV.



>> A lire aussi Véhicule électrique et hybride : Total crée sa gamme de fluides



Le portail Total Fleet permet de créer un espace client et de centraliser toute la gestion d’une flotte. Cette plateforme digitale donne la possibilité aux gestionnaires de communiquer avec les conducteurs ou bien de gérer leurs cartes et véhicules, de calculer la fiscalité ou encore d’avoir la main sur les amendes.



Total Fleet Connect est un boîtier connecté qui transmet toutes les données de conduite en temps réel. Il s’agit donc de piloter le parc et de découvrir des "scorings" de sécurité ou d’écoconduite attribués à chaque conducteur. Un coaching personnalisé est d’ailleurs disponible par une application mobile. D’après le pétrolier, la réalisation d’économies concernant la consommation de carburant, la sinistralité des véhicules ainsi que le coût de l’assurance peut aller jusqu’à 10%.

Et enfin, le dernier service propose aux clients pros de suivre l’actualité de la mobilité via Total Fleet Mag avec des conseils prodigués pour une meilleure efficacité énergétique.