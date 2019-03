Alors que BP ou encore Esso ont concédé totalement ou partiellement leur réseau de distribution de carburants en France, Total continue d'exploiter le filon. Mais par rapport à 2017, le nombre de points de vente du groupe a encore légèrement diminué :. Par rapport à 2015, le nombre de stations a baissé de 4,8%. A l'époque, 3667 pompes Total étaient identifiables dans l'Hexagone.Dans le détail des marques, les stations "Total Access" ont encore progressé : 690 pompes en 2018, +10 par rapport à 2017. Les "Total" tout court aussi, la société en dénombrait "plus de 1600" l'an passé contre 1500 en 2017.La marque "Elan" a en revanche vu son réseau fondre. Ce sont 1100 stations à la marque qui ont été dénombrées par Total en 2018, soit 150 de moins qu'un an auparavant. Le groupe précise d'ailleurs que sur ces 1100 stations, "560 d'entre elles devraient être converties à la marque Total d'ici fin 2019".Il n'est pas étonnant que le tissu global de stations-service continue de baisser. Outre l'influence grandissante des stations d'hypermarchés, l'Union française des industries pétrolières (Ufip) a fait remarquer qu'en 2018,: +3,9% de livraisons de supercarburants, mais -3,1% de gazole, qui représente toujours près de 80% des ventes.D'autre part, toujours selon l'Ufip, les stations-service sont en voie de disparition car "la rentabilité est insuffisante pour les stations à faible volume" tandis que les établissements "sous immeuble, ou dans les parkings souterrains" ne sont vraiment plus en odeur de sainteté du côté des pouvoirs publics. Total continue donc de se diversifier : "Total a lancé le déploiement de son offre GNV qui devrait être disponible dans près d'une centaine de stations aux marques Total et AS24 d'ici 2022" fait encore savoir le groupe.