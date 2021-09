Le groupe Toulouse Enchères Automobiles, quatrième plus gros opérateur français sur le marché des enchères de véhicules d’occasion, change d’identité et devient Enchères VO. Cette appellation coiffe l’ensemble des activités de ses sociétés : Toulouse Enchères, Aquitaine Enchères, Aix-Marseille Enchères, Enchères Mat et AutoCerti. En 2014, l’opérateur de ventes volontaires avait déjà tenté de rassembler ses activités au sein d’un groupe, baptisé Enkan, mais ce nom ne s’était pas imposé dans le secteur.

Enchères VO veut renforcer ses positions

Outre le changement de nom, l’entreprise familiale, dont les salles de vente sont situées à Toulouse (2 sites), Bordeaux et Vitrolles, entend renforcer ses positions dans l'Hexagone. « Le marché français de la vente de véhicules d’occasion se resserre depuis quelques années autour de quatre principaux opérateurs, dont nous faisons partie » observe Guillaume Arnauné, commissaire-priseur et dirigeant d’Enchères VO. Qui ajoute : « C’est notre expertise en tant que professionnels du véhicule d’occasion et la qualité de nos services depuis plus quarante ans qui nous permettent de figurer dans ce quatuor de tête. Aujourd’hui, nous faisons ainsi le choix de renforcer notre présence sur ce marché très concurrentiel en regroupant l’ensemble de nos marques sous une identité unique. L’enjeu pour les années à venir est d’accroître notre visibilité auprès de nos partenaires, donneurs d’ordres et fournisseurs, afin d’asseoir notre image et de positionner la marque Enchères VO comme un acteur connu et reconnu, couvrant l’ensemble du territoire national. »



Des voyants au vert pour 2021

Enchères VO a représenté un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros en 2019 et réalisé la vente d’environ 30 000 véhicules d’occasion, soit près de 2 500 véhicules écoulés par mois. Le groupe, qui n’a pas communiqué ses résultats pour l’exercice 2020, informe qu’il a subi « un net ralentissement de ses ventes lors du premier confinement », mais qu’il est parvenu à combler le retard sur la seconde partie de l’année. « Les indicateurs de fin d’année montrent que le marché du véhicule d’occasion repart dans de bonnes conditions, avec des niveaux de performance assez inédits pour le secteur. Ce constat ouvre de belles perspectives pour le marché de la vente de véhicules d’occasion en 2021, qui semble d’ailleurs plus porteur que le neuf », déclare Guillaume Arnauné. Enchères VO projette d’accélérer le développement de son offre en ligne dans les prochains mois.