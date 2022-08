Les chiffres clés du marché automobile français en août et sur les huit premiers mois de l’année 2020 à retenir (pièce jointe à télécharger en bas).



A LIRE. Marché automobile : des ventes retombées comme un soufflé en août 2020.



103 631 voitures neuves immatriculées en juillet 2020, soit une baisse de 19,8 % par rapport au même mois de l’an passé (contre 129 259 unités en août 2019, – 14,1 %). Ce mois de ventes a cassé le rythme de reprise post Covid-19, après deux mois consécutifs de hausse en juin et juillet.



998 409 unités vendues au cumul des huit premiers mois de l’année 2020, soit un repli de 32 % par rapport à la même période en 2019 ; la plus grande chute du marché français a été enregistrée au mois d’avril, avec – 88,8 % et 20 997 immatriculations.

Le renfort de la location de voiture

48,5 % : la part du canal des particuliers en août. « Depuis quelques mois maintenant, un véhicule sur deux est acheté par un particulier. Ainsi, 51 581 véhicules neufs ont été enregistrés par les Français en août 2020. Cette tendance s’accompagne d’un renforcement continu du recours à la location avec option d’achat (LOA) et de la location de longue durée (LLD). Depuis le "déconfinement", cette dynamique s’est nettement accélérée : les locations, toutes confondues, représentent désormais 39 % des immatriculations du mois d’août (38 % en 2019). La LOA gagne particulièrement en popularité, avec 11 595 véhicules enregistrés, soit 22 % des immatriculations (+ 5 % depuis l’an dernier) », souligne AAA Data.



30,9 % : la part des motorisations diesels en août. Celle-ci est restée stable par rapport au mois précédent. Les motorisations électrifiées (100 % électrique, hybride rechargeable) ont pesé 18,5 % des immatriculations sur le mois, soit une légère hausse d'un demi-point par rapport à leur part en juillet 2020.



49,8% : la part des voitures à essence.



+ 3,1 points : le gain de part de marché de Peugeot par rapport au mois d’août 2019. Il s’agit de la plus forte hausse du mois (devant Toyota, + 1,45 point et Hyundai, + 1,2). Les flops concernent Suzuki, qui a vu sa pénétration se replier de 2,7 points, Volkswagen, – 2,5 et Renault, – 0,8.

Top 5 des voitures les plus vendues en août 2020

Les leaders conservent leur place. Les Peugeot 208 et 2008 restent respectivement aux première et deuxième places par rapport au mois de juillet 2020. La Dacia Sandero passe du quatrième au troisième rang, tandis que la Citroën C3 entre dans le top 5, à la quatrième place. Si la Renault Clio est tombée à la cinquième place en août, le Renault Captur est, lui, sorti du top 5 (sixième).