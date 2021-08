Voici les chiffres clés à retenir du marché automobile français sur le quatrième mois de l’année 2021 (pièce jointe à télécharger en bas de l’article).



140 426 voitures particulières neuves ont été vendues en avril 2021, soit une hausse annuelle de 568,8 %. Rappelons que ce même mois il y a un an n’avait compté que

20 997 immatriculations après une chute de 88,8 %. Et si l’on compare les chiffres avec une base saine, soit en avril 2019, le niveau n’a pas été atteint puisque les ventes de véhicules neufs particuliers avait représenté 188 197 unités.

Au cumul des quatre premiers mois de l’année de 2021, le volume a peiné à dépasser les

582 200 ventes (+51 %), creusant ainsi l’écart avec celles de 2019, soit 741 532 unités.



43 %, c’est la part des voitures vendues auprès des particuliers. Ce canal a perdu plus de

13 points en un an et plus de 3 points en deux ans.



57 %, c’est donc le poids que représentent les entreprises sur le marché automobile global. À titre d’exemple, celles-ci pesaient 56,3 % en mars et 55 % en février 2021.



24,2 %, la part des motorisations diesels en avril 2021, laquelle est restée stable par rapport au mois dernier, mais a diminué sur un an (33,1%) et sur deux ans (34,1 %). Quant aux voitures à essence, elles ont pesé 43,5 % des ventes sur ce quatrième mois de l’année 2021 comme en mars. Les électrifiées (électriques et hybrides) se sont octroyées 30 %.



À LIRE. Marché automobile 2020 : les ventes chutent, les électriques décollent.



+ 4,5 points, il s’agit du gain de part de marché le plus important du mois et il est signé de la marque Toyota. La deuxième performance a été attribuée à Volkswagen, qui a gagné

4,4 points, puis, pour refermer ce podium de celle qui gagne le plus de terrain sur le marché auto français, Mercedes-Benz a réussi à s’élever de 3 points de plus. Dans le flop, trois autres marques, et qui plus est françaises, ont été à la peine : Renault (3e fois consécutive) avec – 12,6 points, Citroën à – 6,7 points de perte et Peugeot à – 6,3 points.

Top 5 des voitures les plus vendues en avril 2021

Si l’on compare les tops des ventes d’un mois sur l’autre, le classement a changé. En effet, la Renault Clio a repris ses droits et devient le véhicule le plus vendu en avril 2021 en repoussant la Peugeot 208 à la deuxième place. Le troisième rang a été gardé par le Peugeot 2008, mais celui qui était installé à la quatrième position du palmarès est retombé à la cinquième. Alors cinquième, le Renault Captur est quant à lui sorti pour laisser entrer le Peugeot 3008.