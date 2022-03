Voici les chiffres clés à retenir du marché automobile français sur le premier mois de l’année 2021 (pièce jointe à télécharger en bas de l’article).

126 381 véhicules particuliers neufs vendus en janvier, soit une baisse de « seulement » – 5,8 % par rapport à janvier 2020, pendant lequel le marché automobile était tombé à – 13,4 % (134 230 immatriculations).

46,7 %, la part des ventes réalisées auprès des particuliers. Sur un an, ce canal a gagné 2,8 points.

53,3 %, la part des entreprises sur le marché global. Elle représentait 56,1 % en janvier 2020.

25,3 %, la part des motorisations diesels en janvier 2021. Il y a un an, celle-ci atteignait 31,7 %. Quant aux ventes de voitures à essence, elles ont pesé 44,8 % sur ce premier mois de l’année, contre un poids de 48,7 % en 2020. Concernant les automobiles électrifiées, soit électriques et hybrides rechargeables, leur part a grimpé de 8 points, passant de 19,5 à 27,5 % en un an.

+ 4,67 points : il s’agit du gain de part de marché le plus important en janvier, et c'est la marque Dacia qui le détient. Un bond exceptionnel qui distance les deux autres marques suivantes, soit Volkswagen (+ 0,71 point) et Suzuki (+ 0,58 point). Du côté des flops, on retrouve les marques françaises avec Renault qui dégringole de 2,85 points, Citroën de 1,9 point et Peugeot de 1,2 point.



Top 5 des voitures les plus vendues en janvier 2021

Contrairement au mois de décembre 2020, le palmarès des véhicules les plus vendus en France a quelque peu changé. Si la Peugeot 208 deuxième génération reste leader sur le marché VN, la Renault Clio s’est fait ravir la deuxième place par la Dacia Sandero, qui ne faisait même pas partie du top il y a un mois. La Citroën C3 et le Renault Captur ont été exclus, laissant les Peugeot 2008 et 3008 s’installer respectivement aux 4e et 5e rangs.



1. Peugeot 208 II

2. Dacia Sandero 3

3. Renault Clio V

4. Peugeot 2008 II

5. Peugeot 3008 II