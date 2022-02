Des ventes aux particuliers qui remontent

Le top 5 des voitures vendues en juin 2020

Les chiffres clés du marché automobile français en juin et sur le premier semestre 2020 à retenir (pièce jointe à télécharger en bas).immatriculées en juin 2020, soit une hausse de 1,2% par rapport au même mois de l’an passé (contre 96 310 unités en mai dernier). Il s’agit du deuxième mois de juin le plus prolifique depuis 2015 en volume (après 2018 ; 252 216 immats)., le cumul des immatriculations sur le premier semestre 2020, soit une chute de 38,6% par rapport à la même période en 2019 ( la chute du marché auto atteignait -48,5% à fin ma i), la part du canal des particuliers en juin (elle avait grimpé à 52,6% en mai)« Renault est leader sur le canal des particuliers, grâce à la Clio qui a regagné des parts de marché, se félicite Ivan Segal, directeur du commerce de Renault. Le marché des flottes est très rationnel et ne bénéficie pas d’aides gouvernementales, contrairement au canal des particuliers ». Chez Citroën , on avance une « part de marché aux particuliers qui continue de progresser et une stabilisation sur le canal BtoB »., la part des motorisations diesels en juin. Celle-ci encore diminué au profil des motorisations électrifiées (100% électrique et hybride rechargeable) , qui ont pesé 17,6% des immatriculations.la part des voitures à essencesoit le gain de part de marché de Mercedes-Benz par rapport au mois de juin2019. Il s’agit de la plus forte hausse ce mois-ci (devant Renault ; +1,14) La Renault Clio V a conservé sa position de leader, suivie cette fois-ci par le Captur II, qui ne figurait pas dans le top 5 en mai, et la Peugeot 208.