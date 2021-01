Voici tous les chiffres clés du marché automobile français en septembre et au cumul des neufs premiers mois de l’année 2020 à retenir (pièce jointe à télécharger en bas).



168 291 immatriculations de voitures neuves particulières en septembre 2020, soit une baisse de 2,97% par rapport au même mois de l’an passé (contre 173 444 unités en août 2019,-1,3%). Cette régression est à relativiser en cette période de crise par rapport à un mois d’août tombé à -20%. Notons également que la moyenne des ventes pour le mois de septembre se situe autour de 162 000 VPN depuis ces dix dernières années.



1 166 700 unités vendues au cumul des neuf premiers mois de l’année 2020, soit un repli de 28,9% par rapport à la même période l’année précédente. Notons que la plus grande chute du marché automobile français a été réalisée au mois d’avril, avec -88,8% et seulement 20 997 immatriculations enregistrées.

Les motorisations diesels restent stables

48,1%, la part du canal des particuliers en septembre. Un peu moins d’un véhicule sur deux a été acheté par un particulier avec 76 162 modèles écoulés au total sur le mois. Les entreprises se partagent les 51,9% de part de marché restants.



31%, la part des motorisations diesels en septembre. Celle-ci est restée stable par rapport aux deux mois précédents. La part des voitures à essence s’est repliée à 49,1% (contre 49,8% en août), quant aux motorisations électrifiées, (100% électrique, hybride rechargeable), elles ont pesé 18,9% des immatriculations, soit 0,4 point de plus qu’en août 2020.



+2,05 points : le gain de part de marché de Dacia par rapport au moins d’août 2019. Il s’agit de la plus forte hausse du mois devant Peugeot (+1,74 point) et Audi (+0.8 point). Les flops ont concerné Renault qui a vu sa pénétration chuter de 2,83 points, Opel, de -1,11 et Citroën, de 0.82.

Top 5 des voitures les plus vendues en août 2020

Le classement des trois premiers leaders est resté intact par rapport au mois précédent : les Peugeot 208 et 2008 ont conservé respectivement la première et la deuxième place du podium des voitures neuves les plus vendues en France et la Dacia Sandero a gardé sa place sur la troisième marche du podium. Cependant, la Renault Clio s’est emparée de la quatrième position alors qu’elle était à la cinquième en août après la Citroën C3. Cette dernière a donc été exclue du top 5 et a laissé entrer le Renault Captur au cinquième rang. Il était sixième au mois d’août.



1. Peugeot 208 II

2. Peugeot 2008 II

3. Dacia Sandero

4. Renault Clio V

5. Renault Captur II