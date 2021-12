Voici les chiffres clés à retenir du marché automobile français sur le huitième mois de l’année 2021 (pièce jointe à télécharger en bas de l’article).



88 066 véhicules particuliers neufs ont été écoulés en août 2021. Les ventes ont ainsi reculé de 15 % par rapport à la même période en 2020. Si l’on compare ce volume à celui enregistré en août 2019, la baisse est plus importante, affichant près de 32 % pour 41 000 véhicules manquants.



1 126 544 immatriculations ont été comptabilisées sur les huit premiers mois de l’année 2021, soit une hausse de 12,8 % en un an. Mais, en comparaison de la dernière base saine d’il y a deux ans, le marché a accumulé un retard de 23,3 % (1 467 954 unités vendues).



43,3 % : part du canal des ventes réalisées auprès des particuliers. Le poids des ventes à entreprises a donc atteint 56,7 %. La location a représenté 54,4 %.



41,8 % : part des ventes de voitures à moteur essence en août 2021. À titre d’exemple, celle-ci était un peu plus forte les mois précédents puisqu’elle atteignait 42,3 % en juin et 43,7 % en juillet. De leur côté, les véhicules électrifiés (hybrides et électriques) ont progressé pour peser près de 33 %. Quant au diesel, il a peiné à dépasser 22,5 %.



+ 2,76 points : valeur attribuée à la marque américaine Tesla, qui a connu une très belle progression de sa part sur le marché automobile français. Rappelons qu’en juin elle avait également été la plus performante avec 2,2 points gagnés. Dans le top, nous retrouvons aussi Volkswagen et Dacia, qui ont respectivement grimpé de 2,6 et 1,6 points. En revanche, les marques les moins performantes ont dégringolé de 4,1 points pour Peugeot, de 1,5 point pour Ford et de 1 point pour Fiat.

Top 5 des voitures particulières les plus vendues en août 2021

And the winner is… la Dacia Sandero ! Comme en juin et en juillet. Il n’y a donc peu de surprises aussi dans la suite du classement des modèles les plus plébiscités en août en France puisque le podium est composé de la Renault Clio et de la Peugeot 208. Cependant, la Citroën C3 a chassé le Renault Captur pour s’emparer de la quatrième position, devant celui qui a gardé sa place de juin, le Peugeot 2008.