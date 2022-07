Voici les chiffres clés à retenir du marché automobile français en juin 2022.



171 112 : nombre de voitures particulières neuves immatriculées en France au cours du mois de juin 2022. Le recul est de 14,2 % en un an, avec un jour d’activité en moins. Sur la période complète du premier semestre, les ventes ont également accusé une baisse de 16,3 % pour atteindre 772 046 unités. Logique, puisque le business auto n’a jamais été positif depuis le mois de janvier.



45,4 % : part du canal de ventes réalisées auprès des particuliers sur les six premiers mois de l’année, avec 350 456 immatriculations enregistrées. Ce taux a baissé de 9,8 points par rapport à la même période en 2021. En détail, les entreprises et la location de longue durée se sont octroyé 28,4 % du marché (219 099 unités, à – 12,1 %), quand la location de courte durée a pesé pour 9,5 % du total (73 489 unités, à – 29,2 %).



37,5 % : part des moteurs à essence à fin juin, qui ont représenté 289 612 unités après une baisse annuelle de près de 26 %. L’essence est restée l’énergie la plus vendue de janvier à juin. Viennent ensuite les hybrides essence, avec 152 061 modèles écoulés sur la période (+ 12,9 %) pour une part de marché de 19,7 %. Le diesel continue de s’accrocher puisqu'il a conservé sa troisième position devant le 100 % électrique. En effet, sur la période, 130 031 véhicules thermiques neufs roulant au gazole ont été vendus (part de marché de 16,8 % en baisse de 38,8 %) contre 93 334 BEV (part de 12,1 % en hausse de 28,7 %).



Dacia : Au sein du top 10 des marques les plus vendues, Dacia (groupe Renault) a fait forte impression en signant une performance commerciale éclatante en juin, mais aussi au cours du premier semestre 2022. Ses ventes ont augmenté de 16 % sur le sixième mois de l'année (17 279 unités vendues et 10,1 % de part de marché) et progressé de 2,7 % de janvier à juin (8,4 % de PDM) avec 64 692 immatriculations comptabilisées.

Top 5 des modèles les plus vendus en juin 2022

Peugeot 208 Renault Clio Dacia Sandero Renault Captur Peugeot 308



On prend les mêmes et on recommence. Le trio de tête n’a pas évolué entre les mois de mai et juin. La Peugeot 208 est toujours la voiture la plus vendue, devant la Renault Clio et la Dacia Sandero. Les changements surviennent aux 4e et 5e positions, avec le Renault Captur (4e) qui a chassé le Peugeot 2008 du top 5. La Peugeot 308 a donc aussi perdu une place (5e).