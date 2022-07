Voici les chiffres clés à retenir du marché automobile français en mars 2022.



– 19,5 %. Le premier trimestre de l’année est catastrophique car une nouvelle baisse des ventes s’est ajoutée à celles déjà enregistrées en janvier (– 18,6 %) et en février (– 13 %). Ainsi, les immatriculations de véhicules particuliers se sont difficilement élevées à 147 098 unités en France pour basculer de – 19,5 % par rapport à mars 2021. Au cumul des trois premiers mois, le marché auto a enregistré 365 382 ventes, soit une baisse de 17,3 %.



46,4 %. De janvier à mars, le canal des particuliers a représenté 46,4 % des mises à la route de VP neufs en France, soit 169 501 unités, pour un repli évalué à 11,5 %. Le canal des entreprises et de la location de longue durée a compté 104 218 exemplaires (– 11,2 %). Il a représenté 28,5 % du marché.



39,1 %. Il s’agit du poids des motorisations à essence sur le mois de mars 2022, soit 57 478 véhicules et une baisse de 26,1 % sur un an. Quant au diesel, ses ventes ont dégringolé de 50,4 % pour atteindre 21 077 livraisons. Il a gardé seulement 14,3 % du gâteau. Les modèles 100 % électriques ont continué leur ascension puisqu’ils se sont octroyé 13,5 % du commerce total après une augmentation de 27,2 % à 19 836 ventes.



27 149. Il s’agit du nombre de véhicules HEV essence immatriculés sur le mois, en progression de 6 % pour une part de marché désormais établie à 18,5 %. Cette énergie s’est donc bien installée en deuxième position des plus demandées sur le marché auto, derrière les moteurs à essence et devant le diesel.

La performance de Tesla et de Kia

Peugeot. Le Lion a toujours les crocs. Alors qu’il a fait pire que le marché avec des ventes en recul de 33,6 % sur un an, Peugeot s’est une nouvelle fois imposé en tête des marques les plus sollicitées, avec 21 600 immatriculations recensées et 14,7 % de part de marché. Il a suffi de quelques modèles supplémentaires pour échapper à Renault et ses 20 876 ventes (14,2 % de PDM), en chute de 30,5 %.



Dacia. Mention spéciale à Dacia, qui a tout fait pour ne pas subir le marché (4e derrière Citroën). Contrairement aux leaders, la marque a engrangé 12 719 ventes en signant une progression de 31,4 %. Notons que, dans le top 5 des modèles les plus vendus en mars, la Sandero a ravi la deuxième place à la Citroën C3.



Tesla et Kia. L’américain et le sud-coréen ont raflé les Prix des marques importées. Non seulement ils se sont placées en 9e et 10e positions du classement, mais leurs chiffres sont bons. Tesla a vendu 4 850 exemplaires, soit + 7,1 % et une PDM à 3,3 % comme Mercedes-Benz (8e), qui au passage a livré 4 891 (– 21,3 %). De son côté, Kia a pesé pour 3,1 % grâce à une augmentation de ses ventes de 6,5 % (4 503 unités).

Top 5 des modèles les plus vendus (mars 2022)

Peugeot 208 Dacia Sandero Citroën C3 Renault Clio Renault Captur

En mars, la Peugeot 208 est restée reine du palmarès, mais elle n'est plus que la seule représentante de sa marque dans le top 5. Exit les 2008 et 3008, alors que Renault a réussi à placer deux modèles : la Clio et le Captur, lequel n’y figurait pas en février.