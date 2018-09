Taux d’émission de CO2 (g/km) Tarif de la taxe 2018 (€) 2019 (€) Inférieur ou égal à 116 0 0 117 0 50 118 0 55 119 0 60 120 50 65 121 53 70 122 60 75 123 73 90 124 90 113 125 113 140 126 140 173 127 173 210 128 210 253 129 253 300 130 300 353 131 353 410 132 410 473 133 473 540 134 540 613 135 613 690 136 690 773 137 773 860 138 860 953 139 953 1050 140 1050 1153 141 1153 1260 142 1260 1373 143 1373 1490 144 1490 1613 145 1613 1740 146 1740 1873 147 1873 2010 148 2010 2153 149 2153 2300 150 2300 2453 151 2453 2610 152 2610 2773 153 2773 2940 154 2940 3113 155 3113 3290 156 3290 3473 157 3473 3660 158 3660 3853 159 3853 4050 160 4050 4253 161 4253 4460 162 4460 4673 163 4673 4890 164 4890 5113 165 5113 5340 166 5340 5573 167 5573 5810 168 5810 6053 169 6053 6300 170 6300 6553 171 6553 6810 172 6810 7073 173 7073 7340 174 7340 7613 175 7613 7890 176 7890 8173 177 8173 8460 178 8460 8753 179 8753 9050 180 9050 9353 181 9353 9660 182 9660 9973 183 9973 10290 184 10290 10435 185 et plus 10500 10500

L'argumentaire du projet de loi de finances 2019 le répète plusieurs fois. Le malus est obligé de bouger chaque année "en vue d'améliorer son efficacité et de l'adapter tant aux évolutions du comportement à l'achat des consommateurs qu'aux évolutions techniques des constructeurs" ! Comme annoncé par le précédent ministre de la Transition écologique , le malus édition 2019 verra son seuil de déclenchement abaissé de 3 grammes., contre 120 g à l'heure actuelle. Toutefois, deux choses ne changeront pas. Le malus minimal sera toujours de 50 €, le malus maximal sera toujours de 10 500 €, il s'appliquera encore aux véhicules émettant 185 g de CO2 et plus.L'exécutif a beau se soucier des comportements des consommateurs, il explique cependant pourquoi le malus a encore besoin d'un tour de vis : "Le niveau de recettes attendu pour 2019 est prévu à hauteur de 570 M€ (...) Ce niveau de recettes pour 2019 permettra notamment de financer la prime à la conversion... " Toujours selon l'argumentaire fourni, le durcissement du malus permettra de dégager 31 M€ de plus que si le système restait en l'état l'an prochain. Le gouvernement s'étonne enfin du rendement du malus 2018 : "Le niveau de recettes attendu est très nettement supérieur à celui initialement prévu en loi de finances 2018 (388 M€)" indique t-il dans le projet de loi.A n'en pas douter, effectivement. D'après les toutes dernières observations des statisticiens du ministère de la Transition écologique, ce sont. Soit un bon de 20 points (17,7%) par rapport à août 2017. Enfin, selon des calculs de L'argus, le malus a rapporté 262,4 M€ au premier semestre 2018. Ce qui signifie que 67,6% de l'objectif financier a été atteint en l'espace de 6 mois seulement...Avant de devenir définitifs, les malus et leurs montants doivent encore validés par le Parlement.