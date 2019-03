Contre toute attente, les marques du groupe Volkswagen ont réalisé un excellent exercice 2018 : "Notre performance a été très bonne en dépit de vents contraires. Toutes nos marques ont travaillé très dur afin de parvenir à un tel résultat" s'est enorgueilli Herbert Diess, le PDG du groupe allemand.Tout le monde a donc fait état d'une marge opérationnelle positive,: -18,6% sur le chiffre d'affaires, contre +3% l'an dernier, soit 288 millions d'euros de pertes. VW explique ce résultat par un retard à l'allumage concernant la nouvelle Continental GT, entre autres.: les ventes ont atteint un niveau record, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 9,2% pour se fixer à 23,2 milliards d'euros., même si la marge opérationnelle a légèrement reculé, à 17,4% du CA contre 18,5% en 2017.La deuxième marque la plus rentable du groupe en 2018 s'est avérée être Skoda. Le CA a progressé de 4,4%, les profits ont atteint 1,4 milliard d'euros,Proportionnellement, Audi a fait état de bénéfices moindres par rapport à Skoda. La marque premium, pour qui l'introduction du WLTP a été un chemin de croix en 2018, a généré un profit de 4,7 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 7,9%.La marque Volkswagen aussi a vu sa marge opérationnelle se contracter : 3,8% en 2018 contre 4,2% en 2017, mais un chiffre d'affaires en hausse de 6,8% à 84,6 milliards d'euros. De 1,9% du CA, la marge est passée à 2,5% l'an dernier. Le chiffre d'affaires a grimpé de 3,1% (10,2 milliards d'euros), le profit a atteint 254 millions d'euros contre 191 millions un an auparavant.Le groupe Volkswagen s'attend à un chiffre d'affaires en hausse de 5% en 2019, et à une marge opérationnelle située entre 6,5 et 7,5%.