1 500 à 1 600 Proace City en 2020

Assez matures pour créer une marque

Le marché des pick-u p a connu en juin 2019 une fièvre pas franchement naturelle :. Avant l’introduction du malus au 1er juillet 2019 pour l’achat d’un modèle double-cabine (10 500€ tout de même), les constructeurs ont immatriculé massivement en juin, d’où des croissances à trois chiffres pour certains d’entre eux (Toyota, Mitsubishi, Isuzu...). Mais sur six mois, le bilan est mauvais : -8,4%, à 10 663 unités. Le marché a déjà été touché par la TVS que doivent régler les entreprises depuis le 1er janvier 2019 pour l’achat d’un pick-up double-cabine. Si la chute risque d’être sévère pour certaines marques en fin d’année, Toyota se montre plus serein sur ce sujet.-A lire dans le prochain numéro de L'argus pro un article sur le marché des pick-up en France« Historiquement, le mix de vente de notre pick-up Hilux a toujours été plutôt orienté sur la version Xtra Cabine. Ce modèle représente 70% de nos ventes, contre 30% pour le double-cabine, explique Arnaud Martinet, chef du département ventes sociétés et véhicules d'occasions de Toyota France. Même si nous avons assisté à une montée en gamme de ce segment ces dernières années, l’Hilux a toujours conservé une image forte d’utilitaire, et d’outil de travail. Nous sommes plutôt confiant dans notre capacité à tenir nos volumes d’Hilux par rapport à l’an passé. Par ailleurs, l’investissement dans un pick-up double-cabine continue de se justifier pour certaines entreprises ».Le constructeur a anticipé ce changement de réglementation : « en fin d’exercice 2018, nous avons modifié les finitions et les équipements du pick-up Xtra Cabine de manière à le faire monter en gamme et lui octroyer un profil plus typé voiture », précise Arnaud Martinet.Sur le marché des véhicules utilitaires, sur lequel il est présent via le fourgon Proace et le pick-up Hilux, Toyota se dirige vers un exerce 2019 de transition. La marque, qui avait immatriculé 6 300 VUL en 2018 en France, anticipe une légère hausse de 2 à 3% cette année. En 2020, la croissance devrait être autrement plus importante. En effet,, cousin des Peugeot Partner et Citroën Berlingo, fabriqués dans l’usine de PSA à Vigo. Toyota entend commercialisersur ce nouveau segment de marché. En revanche, aucun projet sur le segment lourd n’est à l’ordre du jour.Le lancement du Proace City s’accompagnera du déploiement de la nouvelle marque Toyota Professional. « Nous allons grossir en adressant 65% du marché des véhicules utilitaires avec Proace , Proace City et l’Hilux. Nous allons aussi renforcer la professionnalisation du réseau ainsi que la promesse client, via une offre de véhicules carrossés, un stock plus important, des utilitaires de remplacement... », expose Arnaud Martinet. Cette nouvelle marque doit ainsi permettre à Toyota d’occuper un rôle plus consistant sur le marché des véhicules utilitaires français, mais aussi européens. Depuis 2013, le constructeur y vogue de manière assez confidentielle.« Entre 2013 et 2016, nous balbutiions sur des volumes compris entre 500 et 700 unités par an. Nous étions trop courts pour développer une marque propre au marché des véhicules utilitaires, confie Arnaud Martinet. L’impulsion a véritablement eu lieu en 2016 avec la nouvelle génération du Proace et le renouvellement de l’Hilux, accompagné d’un plan de formation dans le réseau et d’opérations marketing dédiées. Nous avons commercialisé 2400 Proace en 2018, un volume trois fois supérieur à l'exercice 2016. Avec l’arrivée du Proace City, nous sommes désormais matures pour lancer cette marque. Tout le réseau vend et entretient des utilitaires et l’ensemble de nos points de vente continueront de commercialiser et de réparer des VUL. Par conséquent, tous nos sites représenteront la marque, en revanche il existera deux niveaux de représentativité ».Les affaires implantées dans les grandes agglomérations se caractériseront par la création d’un centre VUL au sein du showroom –– et les autres adopteront un format plus léger. Cette structuration du réseau s’accompagnera également d’un renforcement des équipes commerciales.