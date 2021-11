La création de cette coentreprise était intervenue à la suite des annonces de plus en plus nombreuses des gouvernements, souhaitant réduire, voire interdire, la circulation de véhicules thermiques. En France, Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, annonçait en 2017 sa volonté d’arrêter la vente de véhicules thermiques en 2040. Les futurs modèles électriques produits par Toyota et Mazda étaient donc censés partager une base et des composants communs.



Une dissolution qui intervient car les objectifs ont été atteints

"Nous avons décidé de mettre fin à cette coentreprise parce qu'elle a atteint ses objectifs", a déclaré à l'AFP une porte-parole de Toyota, qui contrôlait 90% de cette société. Mazda et Denso se partageant les 10% restants. Avec les technologies électriques acquises depuis, "nous pouvons désormais couvrir une vaste gamme de types de véhicules, des mini-voitures aux voitures de tourisme, les SUV jusqu'aux camions". La porte-parole assure également que cette dissolution ne remet pas en cause les liens capitalistiques entre Toyota, Mazda et l’équipementier Denso, ni concernant l’usine commune des deux constructeurs actuellement en construction en Alabama. Cette dernière deviendra opérationnelle courant 2021 malgré des retards liés au coronavirus. Le géant japonais détient toujours 5% de Mazda et 33% de Denso.