Toyota Motor Europe (TME) a commercialisé 287 678 voitures neuves en Europe* sur le premier trimestre 2021, soit une progression de 6 % par rapport à la même période de l’an passé. La marque Toyota a totalisé 268 607 ventes (+ 6 %) et Lexus 19 071 unités (+ 4 %). Au total, le groupe nippon a affiché une part de marché de 6,6 % sur ce périmètre en Europe, soit le niveau le plus élevé jamais atteint sur un premier trimestre.



Toyota vise 1,1 million de voitures vendues en Europe en 2021

« Toyota Motor Europe a connu un coup d’accélérateur en début d’année lorsque la Toyota Yaris a été récompensée du prix “ Car of the Year 2021 ”, devenant même la voiture la plus vendue en Europe pour la première fois au mois de janvier 2021 » commente Matt Harrison, P-DG de Toyota Motor Europe. Qui poursuit : « Nous avons des perspectives optimistes car notre gamme électrifiée va continuer à s'étendre, et les carnets de commande des clients sont très élevés. Bien qu'il soit trop tôt pour faire des prévisions précises, nous tablons pour 2021 sur des ventes bien supérieures au total d'avant la crise, soit environ 1,1 million de véhicules. » Les motorisations hybrides ont représenté un volume de 159 163 unités (+ 13 %), soit 56 % des ventes du groupe en Europe. Une part qui grimpe à 67 % en Europe de l’Ouest et qui descend à 27 % dans les pays d’Europe de l’Est (incluant la Russie, le Kazakhstan, l’Ukraine, la Turquie et Israël).

La marque Toyota a affiché une part de marché de 6,4 % au cours de la période (+ 0,4 point) sur le marché des voitures particulières. Les modèles les plus vendus sont la Yaris, les Corolla et le RAV4, qui ont représenté 59 % du volume total, avec un mix hybride de 71 %. Le volume global des véhicules hybrides de Toyota a augmenté de 15 % pour atteindre 148 671 véhicules, soit une part de 55 % des ventes.

Yaris : 45 677 unités (sur un total de 58 944 ventes ; part de 78 % en hybride)

Corolla Hatchback, Touring break et berline : 44 996 unités (59 288 ; 76 %)

C-HR : 28 799 unités (29 581 ; 97 %)

Total Toyota et Lexus 287 678 Toyota 268 607 Yaris (Yaris hybride inclue) 58 944 Yaris hybride 45 677 Corolla Hatchback berline et Touring break (hybride inclus) 32 312 Corolla Hatchback berline et Touring break hybride 30 766 Corolla berline (incl. hybride) 26 976 Corolla hybride 14 230 RAV4 (incl. RAV4 hybride) 41 014 RAV4 hybride 22 589 Toyota C-HR (incl. hybride) 29 581 Toyota C-HR hybride 28 799 Aygo 22 390 Hilux 13 098 Camry (incl. Camry hybride) 8 466 Camry hybride 2 075 Land Cruiser 10 246 Proace 7 670 Prius Family 3 150 Prius 583 Prius+ 2 142 Prius Plug-in hybride 425 Highlander (incl. Highlander hybride) 1 973 Highlander hybride 1 385 Mirai 129 Supra 390 Autres modèles 12 268

Les SUV portent les ventes de Lexus

Lexus 19 071 NX (incl. NX hybride) 5 203 NX hybride 3 614 UX (incl. UX hybride) 4 789 UX hybride 4 008 RX (incl. RX hybride) 4 265 RX hybride 1 303 ES (incl. ES hybride) 2 013 ES hybride 1 381 CT 200h 983 LX 883 IS (incl. IS hybride) 398 IS hybride 361 GX 290 LC (incl. LC hybride) 156 LC hybride 19 LS (incl. LS hybride) 35 LS hybride 33 RC (incl. RC hybride) 56 RC hybride 46

Pour la marque Lexus , les modèles hybrides représentent 62 % des ventes en Europe (11 748 unités ; – 6 %) et 93 % dans les pays d’Europe occidentale., avec un mix hybride de 58 %. Les modèles LC (+ 212 %) et ES (+ 35 %) ont signé les plus fortes croissances sur la période.* Toyota Motor Europe intègre dans ses résultats commerciaux les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, y compris la Turquie et la Russie, ainsi qu’Israël et un certain nombre de marchés d'Asie centrale (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et Kazakhstan).