Toyota Financial Services a souhaité enrichir son offre de financement Start Confort (LOA+entretien) en améliorant l’expérience des clients-conducteurs. La captive financière du constructeur japonais s’est donc associée à John Paul, spécialiste de la relation client et de la fidélisation, pour développer une plateforme de services de mobilité. « Cette nouvelle offre inédite promet plus de mobilité, plus de services et plus d’avantages aux clients des marques Toyota et Lexus ».



L’accord prévoit de créer un portail digital facilitant l’accès à des applications de services mobiles, ou sites Web, utiles au quotidien des automobilistes comme par exemple le stationnement, les services de conciergerie/voiturier ou la livraison de carburant à domicile. LeCab, AccorHotels ou encore Tank You, Pop Valet et Ector ont manifesté leur intérêt d'intégration. Le binôme garantit que la plateforme animée de ces multiples outils serviciels assurera une offre poussée, voire personnalisée, grâce également à des privilèges proposés par les partenaires.

« La mission de TFS est de permettre à un maximum de clients de rouler en Toyota et Lexus. Il y a quelques années, les sociétés de crédit sont devenues des sociétés de services financiers en développant des solutions locatives, d’assurances et de contrats d’entretien. Aujourd’hui, TFS doit fournir des services de mobilité à ses clients. Notre offre doit répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus ouverte au digital et demandeuse de solutions flexibles pour se déplacer. Notre partenariat avec John Paul va réunir le meilleur des offres du marché et les rendre facilement accessibles à nos clients », ajoute David Schotkosky, CEO Toyota Financial Services.

Le processus de coconstruction serait d’ailleurs enclenché. John Paul assure que le lancement commercial pourrait débuter dès l’été 2019 et donc intégrer l’offre de financement Start Confort au sein du réseau Toyota et Lexus en même temps.