« Au nom des 360 000 membres de l’équipe Toyota dans le monde, merci pour cet immense honneur ! [...] C’est l'effort collectif de tous nos collaborateurs dans le monde, détaillants et fournisseurs, qui ont vraiment fait de Toyota l'entreprise qu'elle est aujourd'hui ! Et, pour ma part, je ne pourrais pas être plus chanceux ou un P-DG plus reconnaissant. [...] Nous avons vécu une période difficile de l’histoire. Mais cela nous a également rappelé que les êtres humains étaient ce qui compte le plus. Et si, chez Toyota, nous pouvons leur apporter un peu de bonheur, je n’aurai de cesse de m’y consacrer. » Voici les mots prononcés par Akio Toyoda, président et chef de la direction du groupe automobile, en recevant le prix World Car Person of The Year, autrement dit le prix de la personnalité automobile de l’année 2021.

Un patron charismatique chez Toyota

Ce sont en effet 93 journalistes du monde entier qui ont élu le dirigeant pour son aura et ses efforts afin de transformer avec succès l’entreprise. « En 2020, sous sa direction, Toyota est resté rentable, malgré la Covid-19, protégeant ainsi les emplois au niveau mondial. Il a maintenu le rythme de développement de Toyota pour l’ère connectée, autonome, partagée et électrique, et il a lancé la construction de la Woven City, un prototype passionnant de ville du futur. Akio Toyoda a réussi cela tout en étant lui-même un acteur actif du sport automobile en tant que pilote », a affirmé le jury.



Petit-fils de Kiichiro Toyoda, le fondateur de la Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda a intégré le groupe en 1984, où il a occupé de nombreuses fonctions à l’international avant de rejoindre le conseil d’administration en 2000. Il a été nommé à la tête de la présidence neuf ans plus tard en privilégiant son évolution, et ce, même en temps de crise.

Cinq dirigeants en lice

Cette récompense, créée en 2018 pour honorer et célébrer une personne œuvrant de façon significative dans l’industrie automobile mondiale, lui a été décernée alors que cinq finalistes étaient en lice. Par ordre alphabétique, il y avait donc Pratap Bose, vice-président global design de Tata Motors, Euisun Chung, chairman de Hyundai Motor Group, Luc Donckerwolke, chief creative officer chez Hyundai Motor Group, et Tomiko Takeuchi, program manager MX-30 pour Mazda Motor Corporation. Rappelons que Carlos Tavares, patron du groupe PSA (Stellantis aujourd'hui), Sergio Marchionne, l’ancien P-DG de FCA, et Håkan Samuelsson, président et chef de la direction de Volvo Car Group, ont été élu personnalités automobiles de l’année respectivement en 2020, 2019 et 2018.